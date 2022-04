BELGIQUE :: Bruxelles: La communauté camerounaise pleure Claude François NZUGHEM :: BELGIUM

Suite au décès brusque de Claude François Nzughem le 13 avril dernier, la semaine en cours est particulièrement chargée pour les camerounais de Belgique puisque c'est le moment de préparer la cérémonie des funérailles du défunt.

En première ligne, l'association des ressortissants Bandjoun de Belgique prépare d'ailleurs une veillée d'adieu qui se déroulera ce samedi 30 avril 2022. Selon l'organisation, ils seront cinq cent (500) personnes environ réunis ce samedi à Bruxelles pour rendre un vibrant hommage à Claude François Nzughem.

Dress code: Noir

Les membres de la communauté de Bandjoun, proches et amis, enfants et compagne du défunt prescrivent le noir comme code vestimentaire pour cette circonstance particulièrement chargée d'émotions.

Le personnel du restaurant bruxellois "Le Pelisson" dont le défunt était propriétaire se joindront aux autres collaborateurs de Claude françois Nzughem pour honorer la mémoire de leur défunt patron.

Chants et mélodies vont rythmer l'hommage

Vu le très grand nombre de participants attendus ce samedi, la cérémonie se déroulera en dehors d’un lieu de culte. Ces funérailles seront inévitablement un moment difficile et éprouvant pour ceux qui ont connu et aimé le défunt. Au programme, Office religieux, Chants, prières et des animations diverses jusqu’à 01 heure.

Faire-part

La grande Communauté TODJOM de Belgique, tous les proches et amis, ses enfants, sa compagne, Ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de : Claude François NZUGHEM, survenu le 13 avril 2022 à Bruxelles, à l'âge de 53 ans.

La cérémonie religieuse et la grande veillée mortuaire auront lieu le samedi 30 avril 2022 à 20 heures au n° 71 de la Rue des matériaux à 1070 Anderlecht Le corps du défunt partira de la Belgique le mercredi 4 mai 2022.

L'inhumation suivra à Bandjoun, au Cameroun.

