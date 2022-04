Déclaration du MPDR sur les rapports entre le Cameroun et les USA :: CAMEROON

A Propos du libre arbitre des nations sur leurs partenariats...La responsabilité de la classe politique, des leaders d’opinion et des intellectuels

Le prestige et la considération des nations, repose moins sur le type d’institutions et le genre de gouvernants, que sur la qualité des citoyens, leur attachement aux intérêts nationaux et leur capacité à prendre ouvertement position pour exprimer, dans le contexte des enjeux délicats, précis et cruciaux sur la scène internationale, une position cohérente par rapport à celle de leur diplomatie confrontée à d’éventuelles adversités.

Le Cameroun, Etat indépendant et souverain, membre de l’organisation des nations unies, de l’Union Africaine, de même que d’une follitude d’institutions internationales de caractère universel, régional et sous-régional, entretien des relations diplomatiques avec une trentaine d’Etats souverains sur la base des conventions de vienne de 1961 relatives aux relations diplomatiques, et 1963 régissant ls relations consulaires.

Grande puissance membre permanent du Conseil de sécurité, les Etats Unis figure en bonne place dans la liste des partenaires de notre pays, et occupe d’ailleurs une place privilégiée jamais démentie. Par exemple, le président Ahidjo est l’un des chefs d’Etat qui fut reçu avec des égards exceptionnels par le Président Kennedy à la maison blanche. Le président Biya, est l’un des tous premiers chefs d’Etat qui furent informés de la décision des Etats Unis, de se lancer dans des opérations militaires en Irak. Il se trouvait alors en visite officielle à Washington. Le tout premier accord pour la protection des investissements signé par le président Paul Biya, fut en faveur des Etats Unis en 1985. Nous avons donc une tradition de coopération sérieuse, riche, ordonnée mutuellement bénéfique dans des domaines variés.

Poursuivant sa diplomatie de partenariats diversifiés et sans arrières pensées ni discriminations quelconques, avec le seul souci de valoriser et de promouvoir honnêtement ses intérêts nationaux, mais aussi d’assurer le destin international heureux de son peuple, le Cameroun a signé le 12 Avril 2022, un accord militaire avec la Fédération de Russie, grande puissance membre permanent du conseil de sécurité.

En outre il importe de signaler que le Cameroun dispose avec la Fédération de Russie comme avec la France, les Etats unis, la Chine et d’autres encore, des arrangements militaires couvrant la formation, les échanges de renseignements et la fourniture des équipements. Des attachés militaires, généralement des officiers de haut rang, existent dans une quinzaine de nos missions diplomatiques, et assurent des missions précises de suivi et de supervision.

Réagissant, de manière aussi surprenante qu’imprévisible, le Gouvernement américain a manifesté une humeur inhabituelle, presqu’inamicale et contraire au protocole des bons rapports de coopération, à la signature de l’accord avec la fédération de Russie. Or non seulement il s’est agi d’une pure routine de renouvellement d’un accord, mais de surcroît, d’un acte discrétionnaire d’expression de notre souveraineté et de libre arbitre de la gestion nationale de nos intérêts de partenariat dans tous les sens du terme.

Dans cette logique de manifestation de mauvaise humeur incompréhensible, le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique a pris la décision d’accorder un statut spécial à nos compatriotes résidant sur son territoire, à tous y compris ceux pouvant être dangereux pour notre pays.

Suite à cette démarche en forme de message relativement inamicale, certains leaders politiques camerounais ont exprimé une satisfaction en forme de célébration sans aucune réserve, comme s’ils embrassaient et validaient, une opération de défi, de provocation, d’attaque et de camouflet diplomatique à l’endroit de notre pays.

Dans ce contexte,

Le MPDR déclare, que le Gouvernement camerounais, n’a jamais demandé à ses partenaires diplomatiques, d’appliquer un mauvais traitement, ni des mesures inhospitalières ou toute forme de répression et de déni de droits à ses nationaux résidant à l’étranger.

Le MPDR déclare que selon les usages diplomatiques en accord avec les conventions internationales, il revient à chaque Etat de définir ses lois d’émigration, d’immigration et de nationalité, sans aucune interférence.

Le MPDR déclare, que les Etats Unis, comme tout autre Etat, a une obligation de s’assurer que son territoire, ne soit pas utilisé comme une base de planification, d’opération, de programmation et de projection des nuisances contre un autre Etat souverain, ni de crimes.

Le MPDR déclare, que les deux pays sont unis dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, et pour cela, s’obligent à ne rien faire qui puisse apparaître comme une conduite légère, complice et opportuniste offrant la liberté voire le feu vert à toutes sortes d’individus mal intentionnés pour troubler la paix, le dialogue et la quête de réconciliation entre nos compatriotes.

Le MPDR félicite amplement les milliers de compatriotes qui ont réussi à atteindre des hauts niveaux de spécialisation et de technicité aux Etats Unis, et les encourage à penser à revenir au pays, afin de contribuer efficacement à l’immense œuvre de construction nationale.

Le MPDR remercie le Gouvernement des Etats Unis, pour l’accueil et la facilitation réservés aux compatriotes en quête de formation, et demande qu’il soit fait une différence nette avec quelques délinquants en quête de publicité pour des ambitions irréalistes, funestes et criminelles.

Le MPDR demeure convaincu qu’en dépit de quelques zones d’ombres récentes résultant particulièrement des insuffisances de la compréhension par le partenaire américain, de la situation dans le NOSO et les stratégies de dialogue du Gouvernement camerounais pour une sortie de crise, la quintessence des rapports entre les deux pays n’a pas changé. Le principe du respect mutuel, de la souveraineté, et de la non intervention dans les affaires intérieures de part et d’autre, continue et continuera de s’imposer. Aucune situation internationale malheureuse ne devrait troubler cette sérénité.

Le MPDR invite la classe politique, les leaders d’opinion et les intellectuels dans leur ensemble, à faire preuve d’avantage d’intelligence et de discernement, dans le contexte international actuel. Tous devraient faire attention de ne pas se précipiter à se prononcer sur des décisions et des actes portant sur des affaires internationales, dont certaines sont manifestement contraires à nos intérêts nationaux, ou de nature à contrarier les positions officielles de notre pays.

Le MPDR considère comme de la haute trahison, la célébration des actes des Etats tiers, sans consultation préalables de l’autorité diplomatique nationale ou sans aucune précaution de sagesse. A ce propos, il est loisible pour les leaders politiques, de se référer au Ministère des relations extérieures, pour s’éclairer, s’instruire, avant toute démarche, à moins de choisir ouvertement, manifestement et radicalement, de pactiser avec l’ennemi, le diable./.

Yaoundé, le 25 Avril 2022

SHANDA TONME

Président, Médiateur Universel