Le week-end dernier a été assez évocateur pour la marque supergooal de l’entreprise CAMPREJ SARL dont le but n’est pas que leader dans le milieu du divertissement mais aussi de se positionner comme libérateur, mieux défenseurs des personnes défavorisées en quête d’espoir.

À la faveur de la libération de plus d’une dizaine de jeunes mamans et de leurs enfants à l’hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, Mme Yomi représentante du la direction générale de Supergooal accompagnée de son personnel a procédé à la mise à disposition de la somme de 2,5 millions de francs CFA.

Cette somme obtenue de ses revenus multiples dans l’univers du divertissement au Cameroun a été reçue par le département des affaires sociales de l’institution sanitaire qui s’en est servie pour établir des factures de frais de soins, d’hospitalisation… des bénéficiaires.

La cérémonie organisée à cet effet dans l’enceinte de l’hôpital et coordonnée par la direction des affaires sociales. Le décor planté et les bénéficiaires installés, Mme Yomi a réaffirmé l’engagement de supergooal à lutter à sa manière contre la pauvreté, assister les défavorisés pour qu’enfin le vivre ensemble comme le veut le chef de l’Etat soit visible sur l’étendue du territoire camerounais et même pour les personnes en peine.

En plus des factures réglées par la marque, il a été remarqué que certains des bénéficiaires étaient sans véritables moyens personnels de pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Madame Yomi dame de cœur, a également décidé de leur venir en aide en donnant la possibilité à ces derniers bénéficiaires nécessiteux de trouver un emploi au sein des l’entreprise Campresj Sarl. Geste accueilli comme une manne tombée du ciel, c’est en larmes de joie que lesdits bénéficiaires ont répondu gracieusement par un merci !

Petit buffet de circonstance servi par les hôtesses de supergooal , bénéficiaires et donateurs pouvaient encore échanger gracieusement mais cette fois dans la joie de se savoir enfin libre d’une part et content d’avoir pu redonner du sourire d’autre part.

Vivement que de telles initiatives de la marque supergooal servent fortement d’exemple à toutes les entreprises.

