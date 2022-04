CAMEROUN :: KRIBI CONTENEURS TERMINAL OBTIENT LA LABELLISATION GREEN TERMINAL :: CAMEROON

Kribi Conteneurs Terminal, filiale de Bolloré Ports et opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Kribi, a obtenu le label GreenTerminal à la suite de l’audit mené le 17 et 18 mars 2022 par Bureau Veritas. L’audit a été conduit par les experts de Bureau Veritas sur la base des huit piliers du processus de labellisation qui inclut notamment les processus de travail, la construction d’infrastructures conformes aux standards internationaux ou encore la gestion des déchets et la formation des collaborateurs aux bonnes pratiques liées aux enjeux environnementaux.

Engagé dans un programme de modernisation de ses infrastructures, Kribi Conteneurs Terminal a été récompensé sur les axes d’innovations tels que la construction du Terminal aux derniers standards internationaux portuaires, le traitement des rejets avec les centrales de traitement des eaux de pluies et eaux souillées, le traitement des déchets, les systèmes de Digitalisation évitant les gaz à effet de serre sur le scope 3 et une alimentation électrique dédiée et fiable évitant le recours aux groupes de secours. Elle réalise par ailleurs chaque année des actions solidaires dans des secteurs clés comme la santé et l’éducation. Grâce à son programme de modernisation des infrastructures, Kribi Conteneurs Terminal participe à la fluidité de la chaîne d’approvisionnement du Cameroun et des pays de la sous-région.

Pour Eric LAVENU, Directeur Général de Kribi Conteneurs Terminal : « Ce label vient ainsi récompenser les efforts fournis par les équipes de Kribi Conteneurs Terminal pour réduire l’impact sur l’environnement par la mise en place de mesures éco-responsables. Plus qu’un privilège, cette distinction est une responsabilité qui nous engage à poursuivre les efforts afin de réduire davantage l’impact environnemental de nos activités ».

Bolloré Ports, opérateur de référence de terminaux portuaires en Afrique, en Asie et en Amérique a lancé en juin 2021 le processus de labellisation « Green Terminal » avec l’objectif de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone de ses activités en s’appuyant sur une méthodologie précise couvrant l’ensemble des préoccupations environnementales. Cette démarche, une première dans le domaine portuaire, a été validée par Bureau Veritas, l’un des principaux leaders mondiaux des essais, de l’inspection et de la certification.

A PROPOS DE KRIBI CONTENEURS TERMINAL

Constitué d’un groupe d’actionnaires camerounais, de Bolloré, de CMA CGM et de CHEC, le consortium Kribi Conteneurs Terminal est le concessionnaire du terminal à conteneurs du port en eaux profondes de Kribi. KCT offre à la chaîne logistique camerounaise une infrastructure moderne, adaptée à la nouvelle génération de navires transocéaniques, dont des quais de 350 mètres pouvant accueillir des navires ayant une capacité allant jusqu’à 11 000 EVP. Les infrastructures et les équipements sont conformes aux meilleurs standards internationaux. Véritable porte d’entrée sur le Cameroun et ses pays de l’hinterland, comme le Tchad ou la République Centrafricaine, ce nouveau terminal est appelé à faciliter l’essor du commerce régional et accélérer la croissance économique du pays. Kribi Conteneurs Terminal souhaite également se positionner comme un hub de transbordement.