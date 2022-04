CAMEROUN :: Le journal Le Messager cambriolé :: CAMEROON

C'est dans un cyber-café que les employés du journal Le Messager travaillant à Douala ont bouclé le montage du journal de l'édition de vendredi, 22 Avril 2022. Et pour cause, les locaux de ce journal ont été éventrés, des documents et appareils emportés, lors d'un cambriolage aux premières heures de jeudi dernier.

« Nous avons travaillé mercredi jusqu'à 1h de jeudi matin. Nous avons fermé le bureau et sommes partis. Le matin vers 8h, je reçois un appel du monteur qui m'informe de ce que le bureau a été cambriolé. Les malfrats ont défoncé la façade avant des locaux avant de se retrouver dans la rédaction du journal », explique le rédacteur-en-chef, Blaise Pascal Dassie.

Une fois à l'intérieur, les malfrats se sont retrouvés dans la salle de rédaction. Il se sont dirigés vers le bureau du Rédacteur-en-chef où ils ont emporté son ordinateur. Le contenu des tiroirs de son bureau ont été mis sens dessus dessous, et des bloc-notes, agendas et autres documents emportés. Dans le bureau du monteur, ils ont emporté la machine sur laquelle le journal est monté. Les voleurs ont éparpillés les journaux au sol avant de s'en aller.

Un cambriolage que ces journalistes trouvent curieux dans la mesure où un lampadaire installé juste devant le journal éclaire toute la nuit. Une plainte contre inconnue a été déposée.