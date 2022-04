GABON :: Un Camerounais crève les yeux de son épouse

Une scène de jalousie qui vire une fois de plus au drame dans un couple. Une femme perd la vue et l’ouïe sous les coups d’un mari violent. Les faits se déroulent au quartier Alibandeng, dans le premier arrondissement de Libreville (Gabon), le 22 avril dernier. Éric, un expatrié camerounais âgé d’une trentaine d’années, perfore les deux yeux de son épouse, une gabonaise prénommée Chantal, et lui arrache l´oreille gauche.

Selon des témoignages relayés par les médias et les réseaux sociaux, Éric a commis cet acte dans le but de rendre sa bien-aimée repoussante devant d’autres hommes. Une tragédie qui a laissé la population du quartier alors habituée aux disputes du couple sous le choc. « On est vraiment choqué de l’histoire de ce matin. D’habitude, ils se chamaillent. Le monsieur bat sa femme, mais il n’arrive jamais à cette extrémités », explique un voisin dans une interview accordée à la télévision nationale.

Tout serait partit d’une violente dispute entre les deux tourtereaux. Pris de jalousie, le ressortissant camerounais perd le contrôle et s’empare d’un couteau et se met à crever les deux yeux de son épouse, avant de lui sectionner l’oreille gauche. Après son forfait, le bourreau a pris la fuite pour le Cameroun, mais il a été rattrapé avant de franchir la frontière, à Bitam.

La victime, de son côté, aurait succombé à ses blessures, selon les dernières informations données dans le site web de Gabon actu. Ce nouveau drame conjugal intervient deux jours seulement après l’adhésion du Gabon à l’initiative Heforshe (lui pour elle), une campagne de solidarité lancée par Onu-Femme pour mettre fin aux violences faites aux femmes et favoriser l’égalité de genres.