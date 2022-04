CAMEROUN :: Le Kmer est amer :: CAMEROON

Monsieur le ministre des Sports et de l’éducation physique (Minsep). Le Cameroun est humilié par les Algériens après la qualification des Lions indomptables à la Coupe du monde qui se jouera au Qatar en décembre prochain.

Monsieur le ministre, êtes-vous au courant de cet acharnement ? Le dernier événement fait état de l’agression de votre compatriote Karl Toko Ekambi, dans son club en France (Lyon), par des supporters algériens de cette équipe. Et ce après le match contre Montpellier (5 buts à 2) où il s’est illustré en marquant un but et délivrant une passe décisive.

Tout ça monsieur le ministre, vous ne dites rien.

J’ai envie de comprendre votre mutisme pour tous ces événements. Vous êtes peut-être dans une posture de silence. Pourtant c’est là où les Camerounais vous attendent. Vous avez souvent donné du répondant quand il s’agit de certains hommes politiques de l’opposition; pourtant ça n’est même pas de votre ressort.

Bougez-vous monsieur le ministre. Le Kmer est traîné dans la gadoue. Bougez! Si non des Camerounais vous feront bouger.