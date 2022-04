CAMEROUN :: Africa Millions : Il gagne 80 millions à Garoua :: CAMEROON

La nouvelle loterie du PMUC vient de faire un gros gagnant dans la région septentrionale du pays.

Lancée le 26 mars dernier en grande pompe , Africa Millions , le dernier né de la maison PMUC fait déjà des gagnants mais alors , des gros gagnants.

C’est Salimatou Adamou , la vendeuse du kiosque situé à Foulbéré en face de la station Total Km5 de Garoua qui a eu la main chanceuse en faisant le premier gros gagnant du loto Africa Million. C’est grâce à un ticket de 1800 f que ce père de famille qui a fait confiance à Africa Million depuis son lancement a proposé un élargi à 6 numéro. Au finish, il a une combinaison qui lui donne la cagnotte de 80 millions et en plus quatre combinaisons qui lui donnent quatre bons numéros chacune: Donc 180 mille fois quatre.

C’est donc très heureux que Jean Louis Tasso le directeur général du Paris Mutuel Urbain Camerounais a tenu à interpeller l’histoire en ces mots «C’est pour moi un énorme plaisir, emprunt de nostalgie que je me retrouve ici à Garoua, cité capitale de la Bénoué ville qui m’a vu grandir dans la grande famille du PMUC » il continue en disant que « L’histoire qui ne se gomme pas retiendra en effet que c’est ici au Cameroun et plus particulièrement à Garoua dans le Grand Nord, que la première cagnotte d’Africa Million, le loto panafricain présent dans 9 pays d’Afrique a été remportée avec un gain de 80 millions de FCFA à l’issue du tirage du samedi 16 avril 2022. »

Il faut dire que c’est à l’écoute du marché que Le Pari Mutuel Urbain Camerounais,leader incontesté dans le secteur des jeux au Cameroun, a décidé, il y a un peu moins d’un mois, , de diversifier ses offres commerciales avec le lancement du segment PMUC Loterie. Lancée le 26 mars dernier, Africa million le nouveau né de la famille PMUC prouve déjà à suffisance sa crédibilité et sa générosité.

Notons que Le loto Africa Millions du PMUC consiste à choisir cinq numéros compris entre 1 et 50 (inclus).

La mise de base est de 300Frs, On peut jouer au loto du PMUC dans tous les kiosques PMUC et dans les call-box partenaires.

Africa Millions, c'est 03 tirages par semaine (lundi, mercredi et samedi) sur la CRTV à 20H20.