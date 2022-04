LE PLUS GRAND SALON DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES WALLONIE EN BELGIQUE LES 21 ET 22 AVRIL 2022 :: BELGIUM

Municipalia 2022, le plus grand salon des représentants des collectivités wallonie en Belgique,s’est déroulé les 21 et 22 avril 2020.



Plus de 400 exposants qui ont vendu leur savoir faire en matière de développement local. Une opportunité pour la Cameroun présent par une forte délégation des maires conduite par Augustin TAMBA, président des Communes et Villes Unies du Cameroun.

L’objectif est clair, rechercher des opportunités pour le financement des projets communaux ainsi que la valorisation des potentialités des territoires Camerounais.



En marge de ce salon et en vue de renforcer et développer des services d’eau et d’assainissement efficients pour une préservation de la ressource en eau, une convention cadre de coopération relative à l'assainissement des eaux usées, à la protection des captages d'eau potabilisable et au suivi de la directive nitrates a été signée entre la Société wallonne des eaux et les Communes et Villes Unies du Cameroun.

Ce partenariat à été signé par Eric Van Sevenant, président du Comité de direction de la Société wallonne des eaux et Augustin TAMBA, président des Communes et Villes Unies du Cameroun, en présence de son excellence Éric Jacquemin, ambassadeur de Belgique au Cameroun et une trentaine de maires venu du Cameroun.

Cette convention est la concrétisation des retombés des Journées économiques internationales des Communes (JEICOM21), organisées en décembre dernier au Cameroun.

Elle s’inscrit dans la volonté du Gouvernement et des élus locaux, d’assurer l’accès à l’eau en quantité et en qualité à un prix socialement maîtrisé sur l’ensemble du territoire.

Depuis longtemps, la Société wallonne des eaux participe à des programmes de coopération en Afrique. Elle a pu y partager son expertise en matière de gestion de la qualité d’eau, de gestion des ressources, de stratégie d’investissement, de formation du personnel