FRANCE :: IL FAUT SE MEFIER DES ALGERIENS: PAR CALVIN DJOUARI

Chez les Algériens, les problèmes ne se terminent jamais… Ils aiment les confusions comme ils aiment la vie. Notre compatriote Ebossé est mort dans des conditions inexpliquées et il en ressort de l'enquête qu’il avait été copieusement battu après un match, mais on ne sait toujours par qui… Cette affaire est classée. N’eut été le match Cameroun-Algérie, personne ne se souvenait de lui, excepté sa famille naturelle. Le Cameroun avait géré cela avec modestie, humilité, comme à son habitude en temps de mort. Si cela avait été un Algérien, chacun aurait vu les représailles de ces gens-là. Nous serons encore dans cette affaire. Le fait pour un pays, obnubilé par le sentiment de grandeur, ayant eu des victoires occasionnelles, de croire qu’il ne peut plus perdre est antisportif.

L’Algérie est un pays de football, son championnat est bien organisé, mais elle n’a jamais été reconnue comme une équipe qui peut se positionner parmi les grands pays de football du continent africain, personne ne lui reconnait ce titre excepté elle-même. L’Algérie a eu des victoires occasionnelles qui ne tarderont pas à disparaître. Croire qu’elle peut rejouer avec le Cameroun et le battre est un rêve d’Olympie. Les algériens souhaitaient construire un mausolée après leur victoire devant les lions.

Ce pays a jeté d’un revers de la main toutes les défaites qu’il avait concédées devant nous depuis pratiquement 40 ans. Du Mouloudia d’Alger face au Canon de Yaoundé, les matchs devant les Algériens se sont toujours soldés par un cuisant échec de l’équipe arabe. La modestie et l’esprit sportif manquent à ce pays. Jouer dans l’optique de gagner à tout prix, montre l’irrespect qu’ils ont en face des autres équipes nationales.

Les Algériens, nous les connaissons à Paris, ils sont habitués à prolonger les agapes ; ils pensent que leur rapprochement avec l’Europe leur donne droit de cité. Ces victorieuses épopées du passé sur eux, nous donnait droit au respect, et à cette juvénile réussite de Belmadi, je leur demande de lire le CV des camerounais depuis 1980 pour voir la longue expérience des lions et l’estime profonde que la perfection de leur carrière leur avait conféré auprès du public sportif mondial. Les Algériens sont en train de faire de leur mieux pour masquer leur déroute. Une équipe qui se distingue ne se rabaisse pas jusqu’à ce stade.

Ils croient à un troisième match comme ce fut le cas en 2009 contre l’Egypte ; oubliant que, même si ce match était repris, ils ne gagneront jamais le Cameroun. Si c’est un Arabe qui avait dirigé le match l’Algérie ne serait jamais comporté ainsi.

Le football Algérie jusqu’en 2018 est assez satisfaisant, mais les joueurs ont vieilli après leur épopée de Russie ; ils n’avaient plus les possibilités sérieuses de gagner un match d’envergure surtout pas devant le Cameroun. D’ailleurs, il n’en restait qu’au sein des Fennecs des mannequins qui ne pouvaient plus produire un match qui réclame les matchs de grand tempérament.

Les Algériens doivent savoir qu’ils jouaient contre le Cameroun ; ils doivent éviter ces gamines prétentions d’après-défaite. Ils n’ont pas présenté un jeu rigoureusement authentique devant une défense assez fébrile du Cameroun, tout simplement parce qu’ils étaient affaiblis par le temps, ils étaient en piteux état physique avec des joueurs qui ne pensaient qu’à leur déjeuner du soir. Ils veulent être juge et partie. On a vu ce jour du match retour une équipe vieille comme un cheval des Indes. Le Cameroun est un pays qui possède l’âme conquérant, il peut perdre quand il y a le désordre en son sein, mais pas quand ils sont en danger.

Les algériens sont les plus difficiles dans la population africaine de notre diaspora. Quand vous avez un voisin algérien, il faut s’attendre aux problèmes. Ils dissimulent leur racisme. Ils nous considèrent comme des cousins mais en réalité, ils nous traitent comme des moins que rien. À son arrivée dans l’immeuble, il va t’impressionner pour te montrer que c’est lui qui doit être le maitre des lieux ; il se présente à ta porte un matin et t’accuse d’avoir fait du bruit. Si tu te laisses faire tu es fini, il reviendra au moindre pleur d’un nourrisson, ou si une fourchette tombe sur le sol.

Pendant que vous discutez, tous les autres résidents arabes viennent à son secours qu’ils soient pakistanais, afghan, tunisiens, turc pour t’ébranler. Vous parvenez à arranger le problème, vous vous mettez d’accord de vivre en paix. Il va en vacance aux Etats Unis à son retour 6 mois après il revient sur le même problème déjà réglé. S’il a séjourné 4 ans dans un autre pays, à son retour, il se présente devant toi et te rappelle le problème puis recommence. C’est comme ça l’Algérien ; 70% des problèmes en justice ici avec le voisinage sont les affaires concernant les algériens.

Mais pourtant un pays généreux, chez eux, pendant le ramadan, il partage le mouton à tous les habitants africains du quartier mais seulement il reviendra te demander comment tu as géré chaque morceau. Ce sont des hommes de grandes valeurs au contact agréable. Je mentirai si je dis le contraire, mais dur à cuire.

Ils ont tellement admiré les Camerounais, et le gagner était une occasion de construire un mausolée de ce cette victoire. Ils ont la passion de jouer avec le Cameroun. Il faut voir la panique de la dernière minute, le grand défaut des hommes brillants est de rester à la surface de leur succès et de chanter comme la cigale qui chante toute l’été.

Belmadi l’a fait depuis ses victoires de Russie.