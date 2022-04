CAMEROUN :: Un veuf peine à obtenir la garde de ses enfants :: CAMEROON

C’est un père complètement abattu qui s’est retrouvé seul devant le Tribunal de premier degré de Yaoundé. Après le décès de Sophie, son épouse, Simon peine à récupérer ses jumeaux, qui vivent actuellement avec leur grand-mère maternelle. Les multiples négociations qu’il a entrepris avec sa belle-famille dans le but d’obtenir la garde pacifique de ses enfants semblent n’avoir pas aboutis. Il s’est dont dirigé vers la justice pour réclamer son droit. Seulement, depuis que ce papa a engagé cette procédure, aucun membre de sa belle famille ne s’est présenté devant le tribunal bien qu’ayant été régulièrement informé de l’affaire.

En effet, Simon et Sophie se son rencontrés à Yaoundé il y a des années. A cette époque-là, Sophie était en vacances chez son oncle, un voisin de Simon. L’amour les a convaincus et nos deux tourtereaux ont décidé de vivre ensemble. Un mariage coutumier, puis civil a été organisé en leur honneur en 2018 pour le meilleur et le pire.

De leur relation sont nés trois enfants, une fille, l’ainée, et les jumeaux. Quelques années après la célébration de leur union, les malentendus sont venus perturbés la tranquillité et le bonheur qui régnaient dans cette famille. Sophie reprochait à Simon de lui être infidèle, tandis que le mari de son coté accusait sa belle famille d’avoir infesté son foyer.

Bras de fer

En 2020, Sophie a déserté le domicile conjugal et est allée rejoindre sa maman à Douala. Elle a amené avec elle leurs trois enfants. A peine installée dans cette ville, la fille ainée du couple est décédée. Simon et sa famille ont été accusés d’être à l’origine de ce décès. «Le climat entre ma belle-famille et moi s’est complétement détérioré. On ne s’adresse plus la parole depuis le décès de ma fille. Il m’on interdit de mettre mes pieds chez eux et d’envoyer les provisions à mes jumeaux », a-t-il déclaré.

C’est dans ce climat que Sophie est décédée l’an dernier. Elle a été enterrée dans son village, ce qui n’a pas satisfait son époux. Simon, qui vit en concubinage avec une autre femme qui lui a déjà donné d’autres enfants, déclare qu’il remplit toutes les conditions pour être avec ses garçons.

«Je croyais que mes enfants devaient venir au deuil de leur maman et profiter pour les récupérer. Mais, ma belle-mère a fait exprès de ne pas les amener. Ils sont toujours à Douala avec elle, et je pense que j’ai le doit de les récupérer. Ils sont encore mineurs, je suis capable de les encadrer et de leur donner mon éducation. J’aime mes enfants», a-t-il conclu. L’affaire a été renvoyée pour la comparu de la belle-mère de Simon.