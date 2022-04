CAMEROUN :: Douala : 5 membres d’une même famille décèdent simultanément :: CAMEROON

La famille DENOU a perdu cinq de ses membres ce 22 avril 2022 non loin de l’école publique de PK 21. Un fait surréaliste qui laisse tout le monde sans voix.

Dans un premier temps, le plus jeune enfant de la famille s’est senti mal. Il a été conduit à l’hôpital de district de la cité des palmiers sauf qu’une fois à l’hôpital il a rendu l’âme.

Et alors que la famille et certains voisins ramenaient le corps de ce garçon au domicile familial, ils apprennent sur place le décès de la mère qui se sentant, elle aussi, mal. Elle avait été conduite dans un centre de santé à PK 21, mais elle n’a pas survécu.

Le frère de l’époux, ce dernier absent au moment des faits, sera obligé de conduire l’aîné des enfants sur sa moto à l’hôpital protestant de Mboppi où il rendra lui aussi l’âme.

La seule fille parmi les enfants, avait quant à elle été transportée à l’hôpital Laquintinie de Douala, elle est décédée sans recevoir le moindre soin.

L’oncle au chevet de ses neveux et de sa belle-sœur face à ces nouvelles de morts qui fusaient de toute part, a eu une attaque, il s’est écroulé et ne s’est plus relevé.

Ce qui porte à cinq le nombre de décès au sein de cette famille, en l’espace de quelques heures.

Au sujet du décès de cette mère et de ces trois enfants, la piste d’une intoxication alimentaire et/ou d’un empoisonnement est avancée. Une enquête a été ouverte.