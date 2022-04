CAMEROUN :: Exploitation minière : Plus de 165 morts dans des trous d’or entre 2014 et 2022 à l’Est :: CAMEROON

Dans la nuit du 12 au 13 avril 2022, quatre morts et trois blessés ont été enregistrés suite à un éboulement d’un trou d’or à Batouri. Ces nouveaux décès viennent s’ajouter à plus de 160 morts enregistrés dans des sites miniers à l’Est en sept ans, car, de 2014 à 2021, plus de 162 morts avaient été comptabilisés par l’ONG Foder dans des trous d’or dans diverses localités de la région.

Les sept victimes du drame de Nyabi, localité située à environ 60 kilomètres de Batouri, chef-lieu du département de la Kadey (Esta), auraient clandestinement pris d’assaut un trou d’or appartenant à un exploitant chinois. Quatre hommes, à savoir Abdoul Bangui (32 ans), Ayouba Hamidou (27 ans), Gbakogo Pentos (27 ans) et Wijife Goltra, ont perdu la vie dans la nuit du 12 au 13 avril 2022. La triste nouvelle a secoué les populations de cette localité située sur la route de Kentzou. De sources proches du dossier, elles étaient à la recherche de l’or frauduleusement dans le chantier minier d’une société chinoise.

« Effectivement, il y a eu quatre morts et trois blessés dans le chantier minier par Nyabi à Batouri. Le drame s’est produit dans la nuit du 12 au 13 avril 2022. Sept personnes sont entrées clandestinement dans le trou d’un exploitant chinois. Y étant, l’éboulement s’est produit et le bilan provisoire fait état de quatre morts et trois, blessés graves », affirme un agent de liaison de Forêt et développement rural (Foder), une Ong qui travaille dans la zone, dans le cadre du projet Mines, environnement, santé et société (Promess).

En effet, les victimes se sont introduites dans ce trou pour extraire de l’or, mais au cours de leur recherche, elles ont été surprises par l’éboulement. Le grand bruit dû à l’effondrement a réveillé tout le village. L’intervention des riverains a permis d’extraire les victimes avec ce lourd bilan. Les blessés ont été conduits à l’Hôpital de district de Batouri. Informées du drame, les autorités de la Kadey, conduites par le préfet du département, Ndjadai Yakouba, sont descendues sur le terrain. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet accident meurtrier.

Rappelons que les quatre décès de cette localité de Batouri viennent s’ajouter à plus de 160 morts enregistrés dans les sites miniers à l’Est depuis huit ans. En effet, depuis 2014, l’ONG Foder a pris la peine de tenir un fichier des décès dans les chantiers miniers des régions de l’Est et de l’Adamaoua. Selon ce fichier, de 2014 à 2021, plus de 162 morts ont été enregistrés dans les trous d’or à l’Est. Parmi les victimes, 69 artisans miniers et 38 enfants dont 17 sont âgés de 0 à 8 ans. A l’origine de cette tragédie, les éboulements de terre et les noyades dans les lacs artificiels nés des violations des règles environnementales.

Au total, cette ONG a comptabilisé 24 éboulements de terre et 12 noyades dans les lacs artificiels formés par les trous béants. Le document publié par Foder pendant cette période avait alors conclu que l’on n’a pas pu déterminer les causes exactes des 78 décès toujours dans les sites miniers. D’après Justin Landry Chekoua, chef du projet Promess, qui s’exprimait dans un mini-documentaire réalisé après une série de décès, « les principales causes de décès dans les sites miniers de l’Est sont constituées de noyade (56%), éboulements de terre (26%) et braquage à main armée (11%). Pour limiter ce drame qui touche les enfants comme des adultes, le ministère des Affaires sociales mène des campagnes de sensibilisation sur l’interdiction du travail des enfants par la convention 182 d l’Organisation internationale du travail (Oit).

Convention 182

« Notre mission c’est de sensibiliser et accompagner la prise en charge psychosocial des victimes. En 2018, nous avons mené une campagne avec l’Unicef dans des sites miniers à Bindimba, à Garoua-Boulaï, pour mettre en garde les Coréens et Chinois qui employaient les enfants. Malheureusement, nous avons constaté que même les parents droguaient leurs propres enfants pour les endormir afin que les parents puissent travailler convenablement dans les trous d’or.

Du côté de Ngoura et Bétaré-Oya, avec l’accompagnent de Catholic relief service (Crs), le Minas et l’inspection d’arrondissement de l’Education de base sont partis dans les sites miniers pour la même sensibilisation et attirer l’attention des parents sur la nécessité d’établir les actes de naissance à leurs enfants », indique Hamadou Hamandjam, alors délégué département du Minas pour le Lom-et-Djerem. Ce dernier précise, néanmoins, que le travail des affaires sociales se limite à la sensibilisation et non à la répression.