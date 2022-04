MONDE ENTIER :: Les 5 meilleures stratégies pour jouer à la roulette :: WORLD

La roulette est l'un des jeux les plus célèbres au monde et il existe différentes variantes que vous pouvez trouver tant dans les salles de jeux terrestres que dans les casinos online . Les plus importantes sont la roulette française, la roulette européenne et la roulette américaine. Évidemment, chacune a ses propres caractéristiques et particularités, mais sans entrer dans les détails, nous voulons nous concentrer sur un sujet qui intéressera sûrement de nombreux joueurs : quelles sont les meilleures stratégies de roulette pour augmenter vos chances de gagner.

Probabilité de gain et stratégies de roulette

Cependant, avant de commencer notre analyse approfondie, nous voulons souligner une chose : si vous cherchez des stratégies pour gagner à la roulette avec certitude, alors vous tombez mal car vous ne trouverez jamais rien de tel. Et pas parce que nous ne voulons pas révéler de secrets mais parce qu’il n'existe tout simplement pas de stratégies infaillibles pour la roulette.

En fait, ce jeu est basé sur la chance et personne ne peut prédire quel numéro sortira ou quelle couleur. Tout cela est basé sur une simple statistique. Que vous jouiez dans des casinos terrestres ou sur des plateformes en ligne, la boule a 2,7 % de chances de s'arrêter sur l'emplacement d'un des numéros de la roue. Cela vaut pour les versions européenne et française, qui en comptent 37. En revanche, la probabilité est légèrement inférieure pour la version américaine qui compte 38 numéros.

De plus, cette probabilité est inchangée à chaque tour. Ne pensez pas que parce qu'un chiffre vient de sortir, il ne pourra pas sortir la prochaine fois. Il n'y a aucune base pour cela.

Quelques conseils au préalable

Avant de poursuivre et de découvrir en détail les principales stratégies de roulette que vous pouvez appliquer à ce jeu, nous vous proposons quelques conseils certainement utiles.

Jouez légalement

Qu'il s'agisse d'une salle terrestre ou d'un casino online , assurez-vous toujours qu'il est légal au Canada. Vérifiez que l’opérateur ait une licence et soit agréé. Si c'est le cas, cela signifie que le jeu est sûr et fiable, et qu'il existe un RNG qui garantit le caractère absolument aléatoire des numéros tirés.

Misez dans vos limites

Choisissez la bonne table pour que votre stratégie de roulette ait du sens. Dans de nombreux types de jeux dont nous parlerons bientôt, par exemple, vous devez parier sur une certaine prédiction, comme le rouge, et peut-être doubler votre mise si vous perdez. Cela signifie, bien entendu, que vous devez disposer d'un budget qui vous permette de faire face aux moments les plus sombres. C'est pourquoi il est inutile de miser sur des tables où la taille minimale des jetons est trop élevée pour vous.

Roulette mobile

Choisissez un casino en ligne qui dispose également d'une version mobile. Ainsi, vous pouvez réaliser vos stratégies de roulette en ligne sans aucun problème, même sur votre smartphone ou votre tablette.

Roulette en direct

Si vous n'avez pas confiance dans les jeux du logiciel, vous pouvez également essayer le mode en direct où vous serez connecté via une diffusion en direct. Il y aura, en effet, un vrai croupier qui lancera la balle dans une vraie roue traditionnelle.

La bonne version de roulette

Comme nous l'avons mentionné, il existe plusieurs jeux de roulette auxquels vous pouvez jouer, ainsi que différentes variantes. Optez plutôt pour la roulette française ou européenne, où les pourcentages de gain sont légèrement plus élevés.

Les meilleures stratégies de roulette

Voici une liste et une brève explication de toutes les stratégies de roulette que vous pouvez trouver dans ce jeu.

Martingale

Il s'agit certainement de l'une des stratégies de roulette les plus connues car elle est très simple à appliquer. L'idée est de doubler la mise après chaque perte jusqu'à ce que vous obteniez un gain.

D'Alembert

L’une des stratégies de roulette les plus réussies, principalement parce qu'elle est facile à adapter. Flexible, car il convient aussi bien aux débutants qu'aux gros joueurs, son concept de base consiste à augmenter la mise d'une unité après une perte, et à la diminuer du même montant après un gain.

Fibonacci

Si vous aimez les chiffres et les séquences, vous connaissez la célèbre séquence de Fibonacci. Il s'agit d'une chaîne infinie de chiffres dans laquelle chaque chiffre est la somme des deux précédents. À un moment donné de l'histoire, quelqu'un a décidé d'appliquer cette séquence aux paris de la roulette. Tout comme la Martingale, le système de roulette Fibonacci consiste à augmenter votre mise en fonction de la valeur des deux précédentes.

Martingale inversée

Cette stratégie inverse le concept du système Martingale. En gros, vous devez doubler le montant de votre mise après chaque gain. Une règle importante est de remettre votre mise à zéro après trois gains consécutifs.

Labouchere

Cette méthode est la plus complexe et la moins adaptée aux débutants. En gros, vous commencez par écrire une séquence de chiffres (par exemple 1-1-1-2-2), qui représentent les unités de mise. Vous placez la première mise, qui est la somme du premier et du dernier chiffre : si vous gagnez, vous éliminez les deux chiffres ; si vous perdez, vous ajoutez le montant de la mise à la fin de la séquence. Donc jusqu'à ce que vous complétiez la séquence ou que vous soyez à court d'argent.