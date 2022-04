Le poker : quels sont les meilleurs endroits pour y jouer en Afrique ? :: AFRICA

Avec la forte popularité que possède le poker en Europe, tout porte à croire qu’il n’y a que dans cette partie de la planète qu’il est connu. En réalité, ce jeu de casino possède des adeptes dans le monde entier y compris en Afrique. Même si cette région fût la dernière à être conquise par le poker, il faut dire que ce dernier s’y est tellement développé au point où des tournois sont même proposés. Mieux, si vous souhaitez vivre les meilleures sensations reconnues à ce jeu, il existe des casinos précis où vous pouvez vous rendre. Les voici !

Les casinos Plaza et Terrou-Bi à Dakar

Un nombre croissant de joueurs de poker européens s’installent depuis quelques années au Sénégal et plus précisément à Dakar. Cet exode n’a rien de surprenant, car cette ville est l’une des places fortes du poker en Afrique . Vous ne manquerez donc pas d’y trouver des casinos où vous adonner à votre jeu favori.

Les meilleurs d’entre eux sont cependant le casino Terrou-Bi et le casino Plaza. Parlant du premier site, il est érigé non loin du centre-ville, plus précisément dans un hôtel situé face à l’Océan Atlantique. Il y a une salle spécifiquement dédiée au poker qui est accessible tous les jours.

Le plus intéressant est que chaque année, un festival dénommé le Dakar Poker Tour y est organisé. En ce qui concerne le second site, notamment le casino Plaza, il propose un cadre adapté pour jouer dans les meilleures conditions. De même, des tournois y sont régulièrement organisés.

Cet espace recevra pour la première fois une étape des WSOP Circuit, et ce du 13 au 22 mai 2022.

Le casino Es Saadi à Marrakech

Le Maroc n’est plus désormais uniquement apprécié pour ses attractions touristiques. Ce pays séduit aussi les voyageurs à cause de ses casinos de divers standing qui permettent de jouer au poker. Il faut cependant reconnaître que parmi tous ces lieux de jeu, le casino Es Saadi est celui qui séduit le plus le public.

Cette préférence n’est aucunement hasardeuse, car cet espace de jeu n’a rien à envier aux casinos les plus prestigieux du monde. Dans le casino Es Saadi situé à Marrakech, vous pouvez en effet jouer tout en vous détendant, car le cadre propose une boîte de nuit et des restaurants.

De plus, il accueille depuis quelques années des tournois à renommée internationale comme le World Poker Tour et les WSOP. Outre cela, il est possible de retrouver d’autres jeux de table avec à disposition une offre casino en ligne pour les joueurs souhaitant varier les plaisirs.

L’Afrique du sud et ses meilleurs lieux de poker

Il n’est pas possible de parler des places fortes du poker en Afrique sans faire référence à l’Afrique du Sud, car c’est de ce pays que viennent les meilleurs joueurs du continent. Nous voulons parler de Darren Kramer, Jarred Solomon et Raymond Rahme.

De plus, c’est sur ce territoire que se trouve le plus grand nombre de casinos en Afrique. Vous n’aurez donc que l’embarras du choix. Si vous souhaitez cependant jouer au poker tout en bénéficiant d’un cadre détendu, rendez-vous dans les casinos de Cape Town.