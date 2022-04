SUISSE :: COMMUNIQUE DE PRESSE: ZIMIX FESTIVAL 2022 :: SWITZERLAND

Le ZIMIX Festival est le rendez-vous avec la population de la Suisse et d’ailleurs mettant à l’honneur l’Afrique, ses richesses musicales, ses talents émergents et ses grandes célébrités internationales de musique autour d’une ambiance fédératrice, festive et de partage.

Cet événement interculturel et intergénérationnel des musiques actuelles se déroule durant le premier weekend de l’été dans la Salle Métropole et le Casino de Montbenon à Lausanne.

Le Festival s’inscrit dans la tradition d’ouverture et de mixité qu’incarne la Suisse. Il est la continuité des concerts à succès organisés par MKC EVENTS depuis plusieurs années et le succès de sa première édition.

MISSION ET VALEURS

Le ZIMIX Festival 2022 se donne pour principale mission la promotion des musiques actuelles Afro avec des artistes originaires des quatre coins d’Afrique, par le biais d’un événement de qualité ouvert à tous les publics.

Les valeurs principales mises en avant dans le ZIMIX Festival sont notamment la découverte, l’accessibilité, le partage et la responsabilité environnementale.



DÉVELOPPEMENT DURABLE

La mise en place d’une manifestation génère un impact sur l’environnement et prendre en compte ce dernier est une priorité pour le ZIMIX Festival, qui cherchera à réduire son empreinte écologique. Cette volonté va se traduire sur des mesures telles que la mise en place de gobelets réutilisables, l’encouragement de la venue des artistes et des spectateurs.ices à Lausanne en train. De plus, nous travaillons avec des fournisseurs et prestataires locaux afin de favoriser une économie circulaire et durable.

VISION SUR LONG TERME

Le ZIMIX Festival souhaite que vous puissiez vivre à nos côtés cette évolution annuelle. Ce festival indoor est la deuxième édition d’une longue lignée.

Notre vision est grande et nous souhaitons développer le ZIMIX Festival afin qu’il devienne la référence en terme de festival de musique Afro en Suisse.

Ce n’est que le début d’une grande et longue aventure.