MONDE ENTIER :: Tracking, nouvel outil pour suivre vos envois de colis marchandises entre Belgique, France, Cameroun :: WORLD

Chaque année, de nombreux envois sont effectués depuis l'Europe jusqu'en Afrique, et vice versa. Si vous décidez d'expédier des véhicules, de l'électroménager, ou d'autres marchandises plus modestes, il est important de faire confiance au bon transporteur et de s'armer de patience pour que la livraison soit enfin effectuée.

Heureusement, il existe une solution pour suivre avec le plus de précision possible vos colis, courriers et marchandises, qu'ils soient sous la responsabilité de Campost, Mondial Relay, Colis Cameroun, Metropolis Logistics, yun express Oussmane Transit, La Poste ou autre. Cette solution, c'est le tracking. Découvrez cette nouvelle technologie.

La complexité des envois transfrontaliers

L'envoi de colis et marchandises transfrontaliers est l'un des points les plus critiques du commerce et des échanges internationaux. En effet, les risques sont importants, que les biens expédiés n'arrivent pas à bon port, ni dans le même état que lors du dépôt.

Il convient de prendre en compte les formulaires et modalités administratives de chaque pays, d'expédition et de destination, ainsi que les éventuelles problématiques rencontrées à la douane. Entre une ou plusieurs frontières, à travers plusieurs continents, il y a de fortes chances pour que les prestataires changent au cours du transit, de même que le mode de transport (fret aérien fret maritime, transport routier). C'est le cas pour un colis qui voyage de Belgique au Cameroun par exemple.

De plus, certaines zones du globe sont moins faciles d'accès et moins bien desservies que d'autres. Enfin, il faut toujours garder un œil sur la situation du pays vers lequel vous expédiez, les règles peuvent vite changer en fonction du contexte socio-économique, nous l'avons vu avec le Covid.

Les problèmes rencontrés lors des livraisons

De nombreux particuliers et entreprises se plaignent régulièrement de désagréments et incidents réguliers lors du transfert de leurs biens d'un pays à un autre. Parfois, la chaîne d'acheminement n'est pas claire, et il arrive souvent que le client perde de vue la marchandise, en ne sachant plus quel prestataire ou service le prend en charge à l'instant T.

Il n'est pas rare non plus de constater à l'arrivée des dégradations des biens, voire des vols ou des pertes. Dans ces cas-là, il devient très difficile de pouvoir faire une réclamation, le responsable étant difficile à trouver. Même en réalisant un emballage solide et en affranchissant correctement le colis, les marchandises peuvent être abîmées.

Trouver les bons prestataires

Pour que ces acheminements se passent au mieux, la précaution numéro 1 est de faire confiance au bon prestataire. Même si l'on est jamais totalement à l'abri d'un incident de parcours, choisir un professionnel compétent est toujours préférable.

Choisissez ceux qui font preuve de transparence, tant au niveau des prix qu'en terme de délais et de conseils pour les formalités.

Le tracking, un début de solution

Autre garantie : les transporteurs les plus sérieux sont ceux qui offrent la possibilité de suivre le colis à tout moment, grâce au numéro d'identification du colis. C'est cela qu'on appelle le tracking. Les services postaux, transporteurs et professionnels de messagerie ont pour la plupart leur propre système de tracking, intégré à leur site internet. Vous pouvez alors faire une recherche 24/7 pour savoir où en est votre colis et avoir en fin de course la certitude qu'il a bien été livré. Par exemple, LaPoste (Colissimo, Chronopost), Metropolis Logistics, Oussmane Transit, ou Mondial Relay disposent de ce service sur leur site internet et/ou application mobile.

Lorsque ce n'est pas le cas, comme avec Campost, il peut tout de même y avoir une solution de suivi. Effectivement, des plateformes de tracking existent pour rassembler en une seule et même interface les suivis de colis expédiés par des centaines de vendeurs e-commerce et pris en charge par des dizaines de professionnels différents. Là encore, il suffit de renseigner le numéro d'identification du colis et les résultats apparaissent. Ces services sont gratuits.