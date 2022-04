CAMEROUN :: Un pas vers la promotion des farines locales :: CAMEROON

Depuis ce matin, j'ai l'honneur de participer à la facilitation de l'atelier interrégional (Nord-ouest et Ouest) en vue de la structuration des promoteurs de farines locales au Cameroun.

En effet, l'occasion de la crise ukrainienne offre plus que jamais l'opportunité de produire localement. Je suis heureux de savoir que notre plaidoyer permet de faire bouger les lignes. Au lieu de nous "gazer", le Gouverneur de la région de l'Ouest a lui-même présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier interrégional (Nord-ouest et Ouest) et nous étions heureux de recevoir l'accompagnement du MINEPAT à travers son développement local. Même le PDG de Congelcam lui-même est venu s'asseoir ! Il fallait vivre ça ! Oui, il faut progressivement abandonner les importations massives au profit de la production locale. Un bon point pour notre Coalition !

Oui, je suis optimiste que les lignes peuvent bouger à condition que nous soyons pertinents et percutants. Que pouvait dire le Gouverneur devant l'évidence des chiffres accablants qu'il a repris lui-même dans son discours d'ouverture ?

Nous allons poursuivre ce travail à travers le pays, le but étant de constituer d'ici juillet 2022 une plateforme nationale des promoteurs de farines locales capables de répondre à la demande du marché.

NB: Tout ce que nous mangeons depuis le matin durant les pauses est produit localement, y-compris le pain. Certains sceptiques nous ont dit qu'il fallait changer nos habitudes alimentaires que non! Quelle idée que de demander aux Camerounais de réchauffer le reste du repas de la veille ? Non! Nous continuerons à avoir nos pains et nos croissants fabriqués à base des farines locales et fortifiés nutritionnellement.

En vérité, tous ceux qui ont déjà eu à consommer ce pain incorporé à la farine locale sont conquis. Que les derniers sceptiques de Yaoundé se rendent massivement à l'ACDIC pour en goûter ! Tous les clients trouvent que ce pain enrichi est plus délicieux que le pain 100% blé que nous avons aujourd'hui.

Yes, we can!

LMK