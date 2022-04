CAMEROUN :: LE MINISTERE DE LA DEFENSE PASSE AU SCANNER LA SITUATION SECURITAIRE DU PAYS :: CAMEROON

Réunis ce vendredi 22 avril 2022 dans la salle de conférence du Mindef, le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense Joseph Beti Assomo, le Délégué Général à la Sûreté Nationale représenté, le Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie Galax Yves Landry Etoga, le Général de Corps d’armée, Chef d’Etat-Major des armées, René Claude Meka, des hauts responsables des services spéciaux de l'Etat et en présence du Ministre de l'Administration Territoriale, Paul Atanga Nji évaluent ensemble la situation sécuritaire du pays. Cette importante rencontre intervient en prélude à la préparation de la 50ème édition de la Fête Nationale de l'Unité après deux ans sans bruits des bottes à la place de l’indépendance causée par la pandémie du COVID.

En détail, le Ministre de la Défense a annoncé succinctement à l'ouverture des travaux les points qui seront abordés à l'ordre du jour après avoir fait l’état des lieux sécuritaire sur le plan national à savoir la « Région de l’Extrême Nord, où le groupe Boko Haram continue à sévir , malgré les efforts soutenus et conjugués des Forces de Défense et de Sécurité. La situation des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où les Forces de Défense et de Sécurité poursuivent leur action visant à préserver l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des personnes et des biens ». En plus, les participants examineront les conflits intercommunautaires dans le Département du Logone et Chari, ainsi que dans le Département de la Vallée du Ntem, sans oublier la situation des frontières terrestres et maritimes, et bien d’autres sujets d’actualité de l’heure sur le plan sécuritaire international… »

Pendant son discours, le Mindef a félicité l'ensemble du commandement militaire pour la sécurité et la sûreté assurées lors de la récente Coupe d’Afrique des Nations TOTAL ENERGIES 2021 tenue au Cameroun ; sachant que les ennemis du Cameroun tapis dans l’ombre à l'intérieur et à l'extérieur souhaitaient le pire.

Au regard des points sensibles inscrits au menu des travaux, les débats se poursuivent à huis clos. « A l’issue de notre réunion spéciale, des résolutions, recommandations et instructions seront prises ou données pour une poursuite heureuse, harmonieuse et efficace de l’action des Forces de Défense et de Sécurité aux quatre coins du pays. Compte rendu de tout ceci sera dressé à Qui de Droit, sans publicité à notre niveau, la primeur de la quintessence de nos assises Lui étant, à tout Seigneur tout honneur, réservé » a déclaré Joseph Beti Assomo Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense.