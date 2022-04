FRANCE :: COMMUNIQUÉ DE PRESSE: PREMIÈRE PRISE EN CHARGE DE DÉCÈS RÉUSSIE PAR L’ODYSSÉE FINALE

UNE CONTRIBUTION DE 5 000 € COLLECTÉE EN 4 JOURS A ÉTÉ REMISE À LA FAMILLE DU DÉFUNT LE 2 AVRIL 2022. UNE MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT AU SEIN DE LA DIASPORA CAMEROUNAISE DE FRANCE.

Paris, le 7 avril 2022

Le 12 décembre 2020 l’association L’Odyssée Finale (LOF) www.lodysseefinale.org, a procédé au lancement de la plateforme éponyme d’entraide sociocommunautaire en cas de décès.

Le principe est de mutualiser les efforts de notre Diaspora à hauteur de 10 000 € pour couvrir les frais de rapatriement de corps ou d’inhumation en France des adhérents, lorsque survient un décès. Pour ceux qui ont déjà une assurance décès, adhérer à LOF est l’occasion unique d’ajouter 10 000 € à la prise en charge (PEC) de leurs obsèques.

LOF a été frappée le 17 mars 2022 par le premier décès d’un adhérent. Des précisions sont données sur notre page « Actualités » https://lodysseefinale.org/actualites.

Dans le cas de ce premier décès, le défunt avait plus de 67 ans au moment de son inscription, et moins de deux ans d'ancienneté (cf. les termes relatifs à l'âge sur le flyer en pièce jointe – page 3). Par conséquent, la contribution de LOF à la PEC fut de 5 000 €, c’est- à-dire la moitié de l'enveloppe totale de 10 000 €. NB : Pour rappel, tout adhérent ayant 67 ans ou plus au moment de son inscription acquiert son droit à la totalité de l’enveloppe (10 000 €) après deux ans d’ancienneté à LOF. Le nombre total d'adhérents au moment de l'annonce du décès s'élevait à 1 658, ce qui signifie une quote-part individuelle (QPI) de 3.02 € par adhérent (= 5 000 € / 1 658), à laquelle s’ajoute une clé de contribution de 60 centimes pour participation à la couverture des charges de LOF.

Vous aurez compris que la QPI baisse à mesure qu’augmente le nombre d’adhérents. Il en résulte que LOF a appelé pour cette PEC une contribution individuelle (CI) de 3.62€ (= 3.02 + 0.60) par adhérent. Précision importante : Les calculs statistiques effectués sur notre population révèlent un taux de mortalité d’environ 1 / 1 000, autrement dit, environ un décès par an pour 1 000 adhérents.

L’objectif est d’abaisser la CI à moins de 1 €, à un horizon de 3 ans, ce qui correspond à environ 12 000 adhérents, soit environ 10% de la Diaspora Camerounaise en France.

Fait le plus marquant de cette première PEC, la totalité des fonds a été collectée avec un jour d’avance sur les cinq impartis.

Les Membres (Associations et Groupes) de LOF ont confirmé par cette extrême diligence la viabilité, l’efficacité, et la fiabilité du modèle de solidarité de LOF. Ceci est une première au sein de la Diaspora Camerounaise en France et marque un tournant historique dans l'entraide sociale !

Si à votre tour vous souhaitez protéger vos familles et/ou associations, alors inscrivez-vous à LOF et en quelques clics sur https://lodysseefinale.org ou contactez-nous par téléphone au 01 86 86 00 28 ou par email à contact@lodysseefinale.org. Ensemble, nous amplifierons la Puissance du Nombre !

Le Conseil d’Administration