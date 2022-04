CAMEROUN :: THE OKWELIANS ORGANISE LA 2eme EDITION DE SON PROGRAMME"THE OKWELIANS TEENS’ PROGRAM FOR EXCELLENCE" :: CAMEROON

Sous le parrainage de Mme Mareme Malong, Présidente, Fondation MAM Le Think Do Tank The Okwelians a le plaisir d’annoncer la tenue de la deuxième édition de son programme The Okwelians Teens’ Program for Excellence (OTPE), qui aura lieu au Collège Libermann les 22 et 23 avril 2022.

Ouvert aux jeunes lycéen.ne.s et collégien.ne.s de classe de seconde, The Okwelians Teens’ Program for Excellence a été créé pour adresser les défis d’orientation professionnelle et d’engagement citoyen rencontrés par les jeunes camerounais et ainsi permettre à ces derniers d'utiliser leur plein potentiel afin de devenir des leaders à fort impact pour notre société. 2022 marque la deuxième édition du programme après une première édition en 2021 qui a réuni plus de 120 jeunes élèves de cinq lycées et collèges de Douala autour des enjeux personnels, académiques, professionnels et citoyens d’aujourd’hui et de demain.

Cette année, l’appel à candidatures, qui était ouvert du 14 au 28 mars 2022 inclus, s’est étendu sur l’ensemble du département du Wouri. Le processus de sélection s’est effectué en deux volets – un premier niveau de sélection au niveau des établissements secondaires sur la base des résultats académiques des élèves, un deuxième niveau de sélection au niveau de The Okwelians sur la base d’essais envoyés par les élèves sur une base volontaire. Plus de 150 élèves ont été sélectionnés au sein des établissements suivants :

Collège Chevreul, Bassa, Douala III Collège De La Salle, Akwa, Douala I Collège La Conquête, Makepe, Douala V Collège Libermann, Bonanjo, Douala I Lycée Bilingue de Bépanda, Bépanda, Douala V Lycée Bilingue de Bonassama, Bonassama, Douala IV Lycée Bilingue de New-Bell, New Bell, Douala II

Le programme OTPE 2022 débutera avec une séance plénière au cours de laquelle des jeunes professionnels au parcours inspirant partageront leur expérience. Par la suite, les lauréats participeront à des ateliers pratiques sur les thèmes du leadership, de l’éthique, de l’innovation ou encore de la citoyenneté. Le deuxième jour, les lauréats participeront à des ateliers métiers animés par des professionnels au cours desquels ils auront la possibilité de découvrir les métiers de demain. Enfin, pour promouvoir l'engagement social, les élèves participeront à une activité de service communautaire durant laquelle ils réaliseront une œuvre d’art collective à destination de l’accueil du service pédiatrique d’un hôpital de la ville de Douala. « Le développement le plus tôt possible d'une culture de l’engagement, de la responsabilité, de l’éthique et de l’innovation auprès des jeunes camerounaises et camerounais est essentiel pour en faire des leaders capables de contribuer efficacement à la transformation de notre pays » déclare Asmaou Karim, Vice-Présidente de The Okwelians.