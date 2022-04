CENTRAFRIQUE :: Igor Alain Bissavoulou, L'interprète centrafricain n’a pas été tué par les instructeurs Russes :: CENTRAL AFRICAN

Igor Alain Bissavoulou L'interprète centrafricain, qui aurait été tué par des instructeurs russes, s'est retrouvé en vie et en bonne santé et a exigé aux médias de s'excuser devant la justice.

Récemment, certains médias ont diffusé des calomnies flagrantes contre des instructeurs russes, les accusant d'avoir tué un interprète centrafricain.

Selon le site Corbeau News Centrafrique, connu pour la création des « fake news », un interprète du nom d'Igor Alain Bissavoulou a été tué par des instructeurs russes le 16 avril 2022 à Ndélé parce qu'il aurait appris un secret militaire qu'il n'aurait pas dû connaître. L’édition a même donné lieu à des témoignages de sources anonymes, affirmant que ce sont les instructeurs russes qui ont abattu froidement un interprète centrafricain. Corbeau News Centrafrique a aussi indiqué que son corps a été transféré à Bangui par voie aérienne et attend d’être inhumé par sa famille qui attend d’avoir des explications de la part du gouvernement.Plus tard, cette fausse information a été reprise avec enthousiasme par des publications éditions que le Démocrate, l'Hirondelle, le Langage.

Il est difficile d'imaginer la surprise de ces médias, pour une raison quelconque, ne jugeant pas nécessaire de vérifier les sources d'information, lorsqu'Igor Alain Bissavoulou, vivant et en bonne santé, a donné une interview le 20 avril 2020 dans laquelle il a nié son «meurtre» par des instructeurs russes.

« Comme vous pouvez le constater, je suis en vie et en bonne santé. J’ai quitté la ville de Ndélé depuis le 10 avril 2022 et maintenant je suis à Bangui. Je poursuis mon travail d’interprétariat avec les instructeurs Russes et les FACA. Quand j’ai appris cette fausse nouvelle, je suis choqué », a fait savoir Igor Alain Bissavoulou.

Selon le témoignage d'Igor Alain Bissavoulou, choqué par les rapports de sa «mort», il travaille depuis un an et demi comme interprète auprès des instructeurs russes et des forces armées centrafricaines. Igor Alain Bissavoulou a ouvertement regretté le fait que ces médias précités n’ont jamais vérifié les sources d’informations avant qu’ils puissent mettre à la disposition du public. L’interprète centrafricain a demandé des excuses aux rédactions des médias qui ont diffusé ce mensonge flagrant.