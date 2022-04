CAMEROUN :: LETTRE OUVERTE AU Pr MESSANGA NYAMDING :: CAMEROON

Professeur,

Le Cameroun s'est levé ce matin sur une bien triste nouvelle. Votre Maître politique est mort. L'acte de décès (ou un testament), qui par ailleurs, confirme votre statut d'orphelin, a été rendu public ce jour pour servir et valoir ce que de droit. Je voudrai, en mon nom propre et au nom de ma petite famille vous adresser des condoléances attristées. J'espère que vous les recevrez en tenant compte de ma bonne foi.

Professeur,

Ce matin, en lisant ce testament, je me suis mis à votre place. J'y étais si bien assis qu'un instant j'ai eu l'impression d'être vous, tenant dans mes mains le testament de mon maître politique, qui est aussi votre acte de répudiation. Enfin...on pourrait donner à ce document toute sorte de nom : acte de décès de votre Maître, testament, acte de répudiation, etc. Dans tous les cas, les Camerounais n'ont pas à s'embarrasser de tels détails. Ils essaient plutôt de comprendre quel est votre crime, le crime qui vous vaut d'être chassé de la concession familiale par votre défunt père, alors que vous avez passé 37ans à le défendre, à le faire vivre là où vos frères essayaient de l'assassiner, à nier cette mort qui Aujourd'hui vous explose au visage ?

Oui, parce que, si votre père est décédé, professeur, il ne l'est pas d'aujourd'hui, ni d'hier. Il l'est de plusieurs années maintenant, et vos frères n'ont fait que vous cachez son corps, à vous et aux autres Camerounais, car ils ont intégré que ce scénario reste encore aujourd'hui le seul qui leur permette de gouverner le Cameroun. En 2025, si rien n'est fait, il feront élire son cadavre pour un énième mandat.

Professeur, maintenant que vous avez la preuve que votre père ne vit plus, le chantre que vous êtes voudra-t-il écrire quelques poèmes funéraires à son hommage, où choisira-t-il la voie de la rédemption, en allant ployer le genou auprès de son cadet qui règne sur la maison ?

La deuxième option est celle qui vous assurera une survie. En effet, dans une lettre que je vous avais adressée l'année dernière, j'expliquais déjà les raisons pour lesquelles vous ne seriez jamais nommé au sein d'un gouvernement sous votre père car, ce dernier, mort, ne contrôle plus rien. Or il se trouve que les personnes qui nomment sont celles que vous avez souvent livrées à la colère populaire pour protéger l'image de votre Maître. Personnellement, j'ai toujours trouvé votre approche très efficace, mais aussi très dangereuse et « zombificatrice ».

Vous êtes le seul qui avez (aviez) trouvé au RDPC le meilleur moyen de détruire les efforts que l'opposition consacre chaque jour à éveiller les Camerounais : critiquer l'entourage pour protéger le chef de gang, concéder à l'opposition quelques vérités sur sa position par rapport à la gouvernance du pays et chuter en martelant que votre Maître est pris en otage. Avec cette stratégie vous avez même réussi à susciter la sympathie de certains ''radicaux''. La communication des autres militants de votre ancien parti révolte, incite à la colère, nourrit l'impatience des Camerounais, tandis que la vôtre manipule (manipulait), endort, inhibe...désamorce.

Sauf que, comme le disait déjà le Professeur Maurice Kamto pour le déplorer il y'a une trentaine d'années, « bien penser en Afrique, c'est savoir couler ses élucubrations dans le moule du discours officiel » . Malgré l'efficacité de vos « élucubrations », vous les avez coulées en marge du discours officiel de votre parti. Vous pensiez sans doute que vos amis comprendraient, qu'ils accepteraient de se faire quotidiennement charrier pour l'intérêt supérieur d'un vieillard qui ne sait plus lever les bras, vous avez eu tort. Du moins, le timing de votre stratégie n'était pas le bon. Vous l'avez mise en branle au moment où votre maître politique avait déjà tout confier au clan que vous avez dans le viseur, et depuis son long sommeil vos pleurs incessants lui ont paru si muets et sourds.

Il reste à dire, au demeurant, que vous avez été bien naïf, si l'on considère évidemment votre rang académique et ce qu'il implique au niveau intellectuel. Bref... D'ici, j'entends des voix qui vous appellent à rejoindre le MRC. Si vous songez à y aller, n'oubliez pas d'apporter la vidéo là. Vous savez...celle qu'on a hâte de voir depuis 2018.