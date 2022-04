CAMEROUN :: Comment il a tué sa concubine 8 ans après :: CAMEROON

Annie Rosine MATALONG a succombé aux coups portés par son compagnon. Un homme particulièrement violent auquel elle s’est attachée il y’a plus de huit ans. Bertrand TILA, puisqu’il s’agit de lui, n’a cessé de violenter celle avec qui il partageait pourtant ses nuits.

La défunte avait d’ailleurs quitté sa maison pour se réfugier chez une amie. Sauf que le 19 mars dernier, alors qu’elle effectuait ses courses au marché de « Bepanda double balle », elle va recevoir un appel de son compagnon l’invitant à le rejoindre chez lui pour arranger leurs problèmes a-t-il laissé entendre.

Sauf qu’une fois sur place, elle va se retrouver en face d’un homme extrêmement violent qui va la menacer et lui intimer l’ordre de lui remettre les papiers du terrain qu’elle avait récemment acheté, fruit de ses économies.

Face à son refus, il va se mettre à la battre. Les voisins ne seront alertés que lorsque l’homme va sortir de la maison tout tremblant, pour aller appeler une infirmière du quartier à la rescousse.

« Il nous a trouvé chez nous et a dit que sa femme était morte électrocutée » a-t-elle déclaré. Une fois sur place, l’homme va demander à l’infirmière d’administrer des soins à sa femme. "Je lui ai dit que je ne pouvais pas la toucher parce que je ne sais pas ce qui s’est passé.

C’est ainsi qu’aidé par des voisins, il va transporter le corps jusqu’à la route à la recherche d’un taxi, direction hôpital de district de Deido. Sur place, les médecins vont juste constater la mort. Le mari interpellé sur ce qui s’est réellement passé va de nouveau évoquer la piste de l’électrocution.

“Nous étions en train de nous disputer puisqu’elle est venue me voir et m’a demandé de la dédommager pour les années perdues avec moi. Quand j’ai dit non, elle s’est mise à m’agresser, elle a lancé les assiettes, j’ai esquivé, le miroir j’ai encore esquivé et elle a attrapé le courant, c’est là qu’elle a été électrocutée” a-t-il déclaré aux médecins.

Sauf que le diagnostic posé a révélé qu’elle avait reçu un coup à la nuque, un autre au bas ventre et un autre au bras. En conclusion, elle a succombé aux sévices corporels ont fait savoir les médecins.

C’est ainsi que le mis en cause a été conduit au commissariat du 9e, c’est une fois en présence des hommes en tenue qu’il a reconnu les faits. Il a ensuite été conduit à la police judiciaire du littoral. Annie Rosine MATALONG, une autre victime de violences conjugales sera inhumée le samedi 23 avril à Mbouda dans le département des Bamboutos à l’Ouest du pays.