La mairie de la ville et les transporteurs se sont réunis afin de trouver des solutions pour mettre fin à la circulation dans la ville, de ces gros porteurs qui ont également fait 206 morts en 2021.

Les statistiques des accidents liés à la circulation des poids lourds dans la capitale économique en 2021 sont effrayantes. Selon le commandant du groupement régional de la voie publique et de la circulation, 5319 cas d’accidents impliquant les gros porteurs ont été enregistrés dans la ville de Douala en 2021, notamment à la pénétrante Est. Des accidents soldés par des bilans matériels, corporels ou mortels.

Ainsi, 412 cas d’accidents avec un bilan matériels ont été enregistrés l’an dernier. Le même bilan fait état de 989 cas d’accidents avec des conséquences corporelles, 1099 cas de blessés et 206 cas d’accidents mortels. Des accidents qui, à en croire les forces de maintien de l’ordre, s’expliquent par l’imprudence des chauffeurs et la non observance du code de la route.

Des accidents qui peuvent également se justifier par le grand nombre des gros porteurs dans la ville industrialoportuaire de Douala. D’après le directeur de la planification du développement urbain, 820 camions de 2 et 3 essieux, et 553 ensembles articulés circulent dans la ville de Douala au quotidien. Soit une moyenne d’un poids lourd toutes les deux minutes. Le déplacement pour des raisons professionnelles de ces camions est réparti ainsi qu’il suit : 50% se rendant sur la plateforme portuaire de Douala-Bonabéri, 21% à la zone industrielle de Bonabéri et 25% à la zone industrielle de Douala-Bassa.

Un bilan établi au cours des travaux qui ont réuni autour d’une même table, le maire de la ville de Douala, le préfet du département du Wouri et les responsables des syndicats des transporteurs routiers terrestre. Pour le maire de la ville Roger Mbassa Ndine, il était question au cours de ces travaux tenus le 20 avril 2022, « de dresser l’état des lieux de la circulation des véhicules poids lourds dans la ville de Douala ; relever les principales contraintes auxquelles les acteurs de ce secteur de transport font face ; élaborer un plan de circulation des poids lourds ; mettre en place une politique de stationnement des poids lourds dans la ville de Douala».

Pour justifier ces accidents, plusieurs raisons sont évoquées par les transporteurs. D’abord le désordre urbain. «Les grands carrefours sont devenus les lieux de stationnement des mototaxis, et les abords de la chaussée sont occupés par les commerçants. Et parfois lorsqu’ils nous voient arriver, ils s’obstinent à rester sur la voie publique et tardent à libérer la voie lorsqu’on klaxonne », argue un transporteur. Et pour Henri Kamga, les infrastructures routières sont dépassées et trop étroites pour ces camions qui peuvent mesurer jusqu’à 3m de large et 18m de long. Les transporteurs proposent la création d’un port sec pour les camions à la Dibamba.

Un port déjà envisagé est en cours de création, selon le préfet du département du Wouri. Benjamin Mboutou annonce aussi l’agrandissement de la pénétrante Est à partir du Point kilométrique zéro, à partir de Tradex Dibamba. Cependant, l’autorité administrative explique la récurrence des accidents par la vétusté des camions, leur mauvais état, et par les visites techniques fantaisistes qui leurs sont délivrées. Un cadre de concertation entre la ville de Douala et les transporteurs poids lourds sera mis sur pied au sortir de ces travaux.