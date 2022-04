CAMEROUN :: Charlemagne Messanga Nyamnding : Apres 37 ans de militantisme, La criminalité politique organisée :: CAMEROON

Charlemange Messanga Nyamnding, membre titulaire du comité central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé a été exclu du parti. De manière très peu ordinaire à travers les réseaux sociaux. La nouvelle a fait le tour de la toile. L’intéressé dénonce un crime politique organisé et le complot contre Paul Biya.

La décision circule depuis hier sur la toile et est vite devenue virale. Elle concerne une personnalité du parti bien connue pour ses positions tranchées contre ses camarades du parti. Sur le document on peut lire en substance « La décision 001 du 19 Avril 2022 portant approbation et rendant exécutoires les conclusions de la session commission de discipline Ad Hoc du comité central du 13 avril 2022. Au bas du document, on peut lire : Exclusion définitive, Pr Messanga Nyamnding Charlemagne, membre du comité central » Il n’en fallait pas plus, la toile s’est embrasée. Et le doute s’est installée au regard du papier qui portait cette décision. Dans son édition du Jour, le quotidien la Nouvelle Expression parle des « curiosités d’une exclusion » de celui qui se proclame à hue et à dia comme un partisan No 1 du président Paul Biya et que le journal assimile à un complot contre le Biyaisme.

A la suite, le quotidien Le Messager s’interroge «Charlemagne Messanga Nyamnding brûlé parle les flammes» ? L’intéressé a tranché net à toute spéculation à travers un post sur la toile « C’est avec regret que j’apprends en ce jour mon exclusion définitive au sein du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC, parti pour lequel j’ai milité pendant 37 ans. Il faut aller de l’avant et tourner la page, avec très certainement, la perspective d’en ouvrir une nouvelle. Je m’en vais sans peur et sans reproche » Non sans décrie Un processus de déstabilisation du parti et du président national qu’il aura longtemps dénoncé.

Dans une interview accordée à Radio RIS émettant à Yaoundé, le membre du comité central, tout en décrivant le processus de déstabilisation et des manœuvres ourdies, a donné un tableau plutôt sombre du parti « Dans ce processus, il y a des conservateurs qui ne veulent pas que le parti s’ouvre à la modernité. Les thuriféraires qui neutralisent les idéaux du parti et alimentent les règlements de comptes. Le crime politique organisé, la criminalité organisée qui broie ceux des camarades aux états de services bien visibles »

Celui que le quotidien Mutation qualifie de «Sacré Charlemagne» Et Considéré comme ‘’ la voix des sans voix ‘’ au sein d’un parti allergique à la transparence et la contradiction, Messanga Nyamnding est exclu et érigé en martyr de la vérité. Au finish, apres 37 ans de loyaux services pour le parti et à son président, Charlemagne reste serein « ils peuvent m’enlever du parti, personne ne peut enlever Paul Biya de mon cœur ».