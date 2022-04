MONDE ENTIER :: Que devez-vous savoir pour bien acheter des actions en bourse ? :: WORLD

L’achat des actions en bourse se traduit par le financement d’une entreprise en vue de lui permettre de développer ses activités. L’entreprise reçoit ainsi des investisseurs, un capital qui lui permet d’exécuter ses projets et d’investir dans la recherche. En contrepartie, l’investisseur reçoit une partie des richesses générées sous forme de dividende. Mais comment acheter des actions en bourse reste l’interrogation que se posent de plus en plus d’investisseurs et à laquelle nous répondons dans cet article.

Solliciter un courtier



Pour acheter des actions en ligne en toute sécurité et avec fiabilité, il vous faut choisir un courtier. Cette plateforme garantit une plus grande offre, ce qui vous permet de diversifier les entreprises auprès desquelles effectuer les achats. De plus, elle vous propose des frais compétitifs pour vous permettre de préserver vos rendements. En effet, le choix de courtier doit absolument correspondre à votre profil d’investisseur. Il faut noter en outre que le fait de privilégier les courtiers en ligne présente un intérêt économique, car ils proposent des frais réduits.

Ouvrir un compte de trading et l’alimenter

Ce compte fait référence à un Compte-titres, un PEA ou une assurance-vie qui représente l’enveloppe fiscale qui s’occupera du traitement des futures plus-values. La nature du compte détermine également le type d’action sur lequel l’investisseur pourra placer ses capitaux.

Une fois créé, il faut ensuite alimenter son compte de trading par des dépôts d’argent (généralement via carte bancaire). C’est le moyen fiable pour créditer son compte et acheter des actions en bourse. Les fonds déposés deviennent automatiquement utilisables pour acheter des titres sur le marché boursier.

Sélectionner des actions et placer un ordre d’achat

La sélection des actions est une étape cruciale dans le processus d’achat d’actions, car elles doivent correspondre à votre plan d’investissement. Finance Héros vous accompagne dans ce cadre. En effet, il est conseillé d’investir dans des actions peu volatiles, liquides et émises par des entreprises déjà bien assises. Les actions des entreprises à fortes croissances sont dynamiques, mais avec un taux non négligeable de risque.

À présent, il est temps de passer au plus essentiel, c’est-à-dire l’achat d’actions en bourse proprement dit. Sur une plateforme, il faut ouvrir un ticket d’ordre et placer ensuite un ordre d’achat. L’ordre d’achat comprend la quantité de titres à acheter et le type d’exécution souhaitée. L’ordre au marché qui implique l’exécution de l’ordre au meilleur prix est le plus connu des différents types d’ordre.

Suivre l’évolution des cours

Après être entré en possession des actions, il faudra également suivre l’évolution de leurs cours pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Le cours des actions peut monter comme il peut baisser. Pour un actionnaire de long terme, une baisse représente un mauvais signal pour l’investissement. Cela peut être une correction spontanée, c’est-à-dire une légère chute qui se dressera sur court terme et qui n’a pas d’incidence majeure sur la tendance de long terme. Toutefois, il pourrait également s’agir d’un Krach, ce qui représente un renversement plus important avec un scénario négatif.