CAMEROUN :: Réseaux de faux doctorats: La COMICODI interpelle le Ministre de l'enseignement supérieur :: CAMEROON



Demande pressante d’ouverture d’une enquête rigoureuse sur les réseaux de faux doctorats au sein de l’université camerounaise

Monsieur le Ministre d’Etat,

Il nous revient avec insistance, avec de nombreux indices à l’appui, que l’université camerounaise serait infestée par des réseaux de faux doctorats. Cette nouvelle criminalité aux conséquences terribles sur la formation de notre jeunesse de même que sur le destin académique et technique de notre pays, obéirait aux règles impitoyables de la mafia.

Nous sommes ainsi renseignés que des thèses seraient rédigées par des équipes spécialement montées contre payement cash, pour des cancres sans niveaux, avec la complicité de certains chefs d’établissements. Plus grave, ces nullards seraient encore les privilégiés dans les recrutements spéciaux, avec bien évidemment le concours des mêmes réseaux. Voici que nous trouvons de plus en plus des jeunes diplômés incapables de formuler une phrase juste.

C’est pourquoi, nous nous faisons vraiment pressant, par devoir moral et éthique autant que par souci de préserver le destin de la nation, de mobiliser votre diligente autorité, pour l’ouverture sans délai d’une enquête, suivie des déchéances et la saisine de la justice.

Dans l’attente, nous vous prions d’accepter, Monsieur le Ministre d’Etat, l’expression fraternelles de nos salutations qualifiées./.