2004 une entreprise australienne qui venait d’être créée s’empare du projet de fer de Mbalam. Sans aucune expérience, sans moyens financiers, Sundance s’arrache le plus important gisement de fer au Monde, Mbalam côté Cameroun et Nabeba côté Congo.

La convention minière est signée en 2012 pour un démarrage la même année. Jusqu’en 2015 la junior australienne n’était pas capable de trouver un partenaire financier pour développer le projet suivant la convention signée. Las d’attendre, le président Biya avait dépêché en Chine le premier ministre Philemon Yang qui reviendra avec un accord de financement non seulement pour le terminal minéralier, le chemin de fer Mbalam-Kribi, et la transformation locale du fer.

Les couacs entre le Cameroun et la chine sur le financement des projets avait retardé le lancement des grands travaux miniers, cinq entreprises chinoises sont désormais en contact avec la présidence de la république après que le gouvernement ait dégagé l’australien qui aujourd’hui brandit les menaces de justice pour bloquer toute initiative visant à traiter avec un autre partenaire.

-Yiantian Port entreprise publique chinoise spécialisée dans la construction du terminal minéralier,

-China Railways Corporation Co (CRCC), entreprise publique chinoise spécialisée dans la construction des chemins de fer,

-Metallurgical Construction Corporation (MCC) entreprises publique spécialisée dans exploitations des minerais de fer,

-la China Baowu Steel Group entreprise publique ancienne Baosteel , c’est le plus grand fabricant d'acier de Chine , pour la transformation du fer , et enfin

-Shanghai Tsingshan Mineral Co Ltd, distribution et transport de métaux à travers le monde, entreprise publique base à Shanghai. Toutes appartenant à l’état chinois.

Que dit le président du comité de pilotage du projet de fer de Mbalam sur les agissements de Sundance ?

Qui sont les actionnaires nationaux de l’entreprise Sundance qui réclame plusieurs milliards de FCFA au Cameroun et menace de bloquer tout démarrage ?