Qu’est-ce que la 5G ?: Qu'en est-il au Cameroun actuellement ? :: CAMEROON

Partout dans le monde, la 5G est en plein déploiement. Selon les pays, l’avancée n’est pas la même : elle est terminée dans certains et balbutie d’en d’autres. Qu'en est-il au Cameroun actuellement ?

Qu’est-ce que la 5G ?

La 5G est un nouveau réseau mobile, qui remplace la 4G. Si la 4G permet de profiter de bonnes conditions pour se connecter à internet, notamment depuis son téléphone, la 5G est bien plus performante et promet bien des changements dans l’expérience utilisateur !

Les avantages de la 5G

Contrairement à ce que certains croient, la 5G n’est pas une simple version améliorée de la 4G, c'est une véritable innovation. D’un point de vue de la connexion à internet via un smartphone, elle permet de profiter de débits très élevés et de temps de latence très réduits. Concrètement, les joueurs mobile apprécieront la différence, surtout lorsqu’il s’agit d’expériences de jeu immersives comme sur Suisse Casino . Ceux qui aiment regarder des films ou des évènements sportifs pourront profiter de leur contenu en ultra haute définition sans coupures ou temps de chargement excessif. Enfin, le partage de fichiers et de documents, même volumineux, n’aura jamais été aussi rapide.

Des hésitations concernant le déploiement de la 5G

Il va falloir patienter encore un peu pour profiter des avantages de la 5G cités ci-dessus. En effet, l’installation de la 5G a été sujette à de nombreuses réflexions et controverses de la part de l’ART, l’Agence de régulation des Télécommunications, dépendante du gouvernement. En effet, celui-ci craignait d’équité sur l’ensemble du territoire. Le niveau de service sur l’ensemble du pays n’est absolument pas homogène, dans certaines zones la connexion au réseau s’effectue encore sur la 2G ou la 3G !

De plus, l’installation de la 5G représente un investissement important en termes matériels et financiers. Pour certaines zones, il faudra installer des infrastructures neuves car celles en places, quand il y en a, ne permettent pas le déploiement de la 5G. Le pays aura-t-il les fonds nécessaires pour réaliser cet investissement massif sur tout le territoire et ainsi ne pas mettre en péril le désir d’équité du gouvernement ?

Récemment, l’ART a signé un accord porté notamment par le principal opérateur mobile camerounais, MNT, portant sur une autorisation d'exploitation sur une durée de 2 ans. Un pas en avant timide, mais qui exprime aussi la volonté d’aller de l’avant et de ne pas priver le pays des avancées technologiques qui s’offrent à lui.

Le déploiement est en cours

L’ART a mis du temps pour prendre une décision mais le déploiement de la 5G a enfin commencé ! Pour le moment, il est en cours à Douala et Yaoundé notamment. Des travaux pour moderniser ou installer des infrastructures ont commencé dans certaines zones. La 5G ne sera pas déployée dans l’ensemble du pays avant 2025.

La 5G, un investissement pour l’état… mais aussi pour les consommateurs

Pour profiter de la puissance de la 5G, il faut un téléphone compatible. Ces téléphones sont récemment arrivés sur le marché et leur coût est élevé, si bien que même quand la 5G sera déployée se pose la question de savoir si les citoyens auront les moyens de s'offrir un téléphone compatible. Pour s'équiper, les opérateurs proposent des offres sur les téléphones lors de la souscription d’un abonnement. Il est également possible d’acheter un téléphone reconditionné, qui en plus d’être abordable s’inscrit dans une démarche respectueuse de l'environnement. Enfin, il existe des solutions de financement, permettant de payer le téléphone en petites mensualités. D’ici 2025, il est probable que le prix des smartphones compatibles 5G ait baissé, mais actuellement c'est plutôt la tendance inverse, la comptabilité 5G étant utilisée comme un élément marketing.