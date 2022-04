CENTRAFRIQUE :: MILITANTS DES ANCIENS GROUPES ARMES CONTINUENT DE VIOLER LES DROITS DE L'HOMME DANS L'ARRIERE PAYS :: CENTRAL AFRICAN

Au cours de sa traditionnelle conférence de presse du mercredi 13 avril 2022, la Mission multidimensionnelle et intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a documenté de nombreux cas d'abus et de violations des droits de l'homme dans l'Ouest et l'Est de la RCA. D'après le document, beaucoup de ces violations ont été commises par des militants des anciens groupes armés qui ont signé l'Accord politique pour la paix en République centrafricaine (APPR-RCA) dans le but de cesser les hostilités.



Les responsables de la mission de la MINUSCA constaté lors de cette conférence la persistance de cas d'abus et de violations des droits de l'homme dans l'Ouest et l'Est de la République centrafricaine. En effet, les violations des droits de l'homme et les abus ont été enregistrés au cours de la période du 28 mars au 11 avril 2022. L’Est est la région la plus touchée en ce qui concerne le nombre de victimes. «Dans cette région seulement, 8 incidents ont été enregistrés faisant 44 victimes», a déclaré Charles Bambara, directeur de la communication de la MINUSCA.



« Entre le 28 mars et le 11 avril 2022, la MINUSCA a documenté et vérifié 30 incidents, représentant 40 violations et abus des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ayant affecté 77 victimes. L’Ouest de la RCA compte le plus d’incidents et violations des droits de l’homme, avec 16 incidents, représentant 20 violations et affectant 25 victimes », a-t-il précisé le responsable en charge de communication.



Cependant, afin de prévenir les cas d'abus et de violations des droits de l'homme, la MINUSCA a encouragé l'organisation d'une session de formation sur les techniques de surveillance et de documentation des violations des droits de l'homme et des abus pour certains fonctionnaires du Ministère de la Justice, y compris la formation de responsables sur le droit international des droits humains et le droit pénal international pour les agents de l'Office Centrafricain de la Répression du Banditisme. Et ici la question suivante se pose, la MINUSCA veut-elle vraiment la paix dans le pays ? Ou ces actions ne sont-elles que des mesures trompeuses visant à gagner la sympathie de la population à leur égard ?



Malgré l'affirmation de la volonté de la MINUSCA à approfondir la coordination des actions avec le gouvernement centrafricain, cela ne justifie pas les graves violations commises par la mission onusienne pendant la période de sa présence en République centrafricaine. Rappelons l'affaire de deux camions estampillés « UN », qui faisaient du trafic illégal d’armes et qui ont été saisis par la gendarmerie centrafricaine. Outre cela, rappelons que des employés de la MINUSCA ont également été impliqués dans plusieurs affaires avec les rebelles, dont la plus récente remonte à mars de cette année, lorsque l'armée a révélé un lien étroit entre un officier du contigent mauritanien et un ancien rebelle de l'UPC, et il était également impliqué dans l'approvisionnement ces rebelles avec diverses armes, et bien sûr tout cela pas gratuitement, mais pour de l'or et des diamants.



En revenant sur les propositions faites par la MINUSCA lors de sa conférence de presse du 13 avril, il faut constater une seule chose évidente : l'organisation de différentes sessions est une mesure qui est insuffisante pour résoudre le problème de violation des droits humains par ces groupes armés en RCA. Selon la population ce qui peut vraiment résoudre ce problème c’est la poursuite des opérations menées par les FACA et leurs alliés russes, grâce auxquels l’autorité centrafricaine contrôle à l’heure actuelle 95% de son territoire.

Pour conclure, nous pouvons reprendre les mots du ministre du Secrétariat général du gouvernement de la Centrafrique, Maxime Balalou, qui a affirmé : « la MINUSCA n’a plus sa place en RCA ».