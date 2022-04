CAMEROUN :: PARTENARIAT ETAT – CTD : LE MINHDU LANCE LA NOUVELLE PHASE DU PNFMV. :: CAMEROON

Ce mardi 19 Avril 2022, des conventions ont été signées entre le Ministère de l’Habitat et du Développement urbain (MINHDU), le Ministère de la Décentralisation et du Développement local (MINDDEVEL, le Fonds spécial d’Equipement et d’Intervention intercommunale (FEICOM) et les Communes et Villes unies du Cameroun (CVUC). Avec pour but essentiel la Formation aux Métiers de la Ville (PNFMV).

La cérémonie présidée ce jour par le Ministre Célestine Ketcha Courtès en qualité de présidente du comité de pilotage, avec à ses côtés le ministre Georges Elanga Obam, vice président, permet d’écrire des nouvelles pages en matière de politique de soutien aux acteurs de la décentralisation et du développement local.

Le rôle essentiel du PNFMV dans l’implémentation du processus de décentralisation voulu par le Chef de l’Etat, Son Excellence Paul Biya, n'est plus à démontrer. Ce programme dont la mission essentielle est de modifier le visage des collectivités en faisant des acteurs locaux des acteurs de changement, contribue de façon remarquable à l'évolution des politiques publiques locales de développement, et à l'amélioration des outils de management, favorisant ainsi l’impulsion du développement local. Les exigences de cet engagement incitent les communes et les régions à travailler de façon plus intégrée et plus cohérente afin d’élaborer des démarches qui permettent d’asseoir des territoires viables et compétitifs, et de mettre en œuvre le programme de développement durable de notre Pays à l’horizon 2030.

La lecture des recommandations formulées, permettra de constater que les nouveaux documents, se positionnent aussi comme un outil juridique inclusif participant véritablement à la performance du PNFMV ce qui ressort pour le maire Tamba , président du CVUC comme << une ambition et un défi passionnants, qui, pour être relevés avec succès, demandent la participation de tous (local, national, politique, associatif, individuel, collectif, public, privé…). >>

Pour le Ministre Célestine Ketcha Courtès, << le PNFMV devra anticiper sur les nouvelles dynamiques des territoires, afin de favoriser l’autonomie des CTD>>. Aussi, En paraphant les documents, le MINHDU, maître d’ouvrage du PNFMV, a rassuré les autres acteurs de ce programme de son engagement et de sa disponibilité permanente à donner pleine vie à ces nouvelles conventions et répondre aux attentes de toutes les parties prenantes.