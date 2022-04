CAMEROUN :: Hilaire Pankui : " le balafon ne sera plus vu en contre-plongée " :: CAMEROON

Le promoteur du festival international Nja Nja M’ndzang pense que le balafon doit être considéré tel un instrument à part entière.

Première édition du festival Nja Nja M’ndzang, tenue à Yaoundé du 12 au 16 avril dernier. Pourquoi cette appellation et à quoi renvoie-t-elle ?

Le festival renvoie à une commémoration du balafon comme instrument de musique et comme élément d’unicité du Cameroun. Il traduit la convergence des quatre aires culturelles de notre pays. Dans l’Extrême -nord il est appelé Njanja ou Danja et se retrouve chez les Mofou-Goudour ; dans l’Adamaoua, on le retrouve chez les Moum et il est appelé Ndza. Chez les Fang, le terme utilisé pour désigner l’instrument est Mendzang. Chez les peuples Bassas on parle de Njangui, les Bamiléké l’appellent Nzang. Dans le Nord-ouest c’est le Njang. Vous convenez avec moi qu’il était important d’organiser un festival pour mettre sur orbite cet instrument dont le potentiel est sous exploité au Cameroun.

Quel est le contexte justificatif d’un tel projet ?

Porté par l’association Cultura, le thème de cette édition était « balafon, entre tradition et modernité : source et ressource d’une culture de paix et d’intégration nationale ». Nous avons estimé qu’il fallait organiser le festival Nja Nja M’dzang pour plusieurs raisons. D’abord pour implémenter des idées que nous avons eues de ce magnifique instrument, de présenter le potentiel des balafonistes, en leur montrant qu’ils peuvent faire une carrière internationale. Le constat que nous avons fait est que les balafonistes sont moins représentés dans les festivals, pourtant les maliens, les sénégalais ou les guinéens y sont nombreux. Nous en avons un seul Camerounais mais qui va toujours sous le couvert de la Côte d’Ivoire. Au-delà de l’aspect de la scène, le balafon peut créer des métiers. Ceux qui ont la connaissance pour accorder l’instrument et ceux qui en fabriquent avec ses différentes composantes. Nous pensons aller plus loin en intéressant les élèves à l’instrument.

Pour sa première édition, il est clair que vous vous êtes confrontés à des difficultés.

Je dis plutôt que c’était un galop d’essai, mais qui finalement a été un coup de maitre. Nous avons eu des balafonistes de renoms venus dans différents pays d’Afrique et d’Europe. Pendant quatre jours, nous avons partagé notre amour du balafon. Parmi des artistes invités, nous avons eu Ba Banga Nyeck du Cameroun, Jordan Detouillon de la France, Aly Keita du Mali, Ersnt Bechert de l’Allemagne, Maja Wackernagel de la Suisse, Adnane Matrone du Maroc, Simon Pierre Ndoye du Cameroun. Placé sous le haut patronage du ministre des Arts et de la Culture, nous avons eu droit aux spectacles organisés au musée national, au centre culturel Ubuntu et au Merina Hôtel. Des masters class ont été organisés pour les jeunes qui veulent se professionnaliser dans le balafon et des causeries éducatives pour permettre aux élèves de se frotter à cet instrument. Tout s’est bien passé. Le balafon s’est exprimé pendant le festival. Nous nous réjouissons de ce que des festivaliers, aient une idée plus valorisante de cet instrument. Le balafon ne sera plus vu en contre-plongée. Le cap est mis sur la deuxième édition.