CAMEROUN :: Publication de la 2nde édition de l’Index du suivi environnemental du Bassin du Congo :: CAMEROON

Depuis plusieurs années, les Organisations de la société civile (Osc) occupent une place prépondérante dans la gestion des ressources naturelles et de l’environnement dans le bassin du Congo. Entre autres actions menées, la surveillance et l’analyse de la Gestion des Ressources Naturelles et de l’Environnement (GRNE) pour améliorer les politiques, les législations et surtout les pratiques. Malheureusement, rares sont les initiatives qui mettent en lumière le travail abattu par les OSC qui œuvrent pour une meilleure gouvernance des ressources naturelles dans la sous-région. Pour répondre à ce déficit, FLAG a initié la production de « l’Index du suivi environnemental par les OSC dans le Bassin du Congo ». La seconde édition de l'Index de suivi environnemental du Bassin du Congo a été financé par World Resources Institute ( WRI).

Il s’agit d’un outil développé par Field Legality Advisory Group (FLAG) dans l’optique de fournir une analyse complète de la contribution de la société civile au suivi de la gestion des ressource naturelles (GRNE) dans les pays du bassin du Congo. Produit annuellement sur une ressource naturelle déterminée (forêt, eau, mines, faune,…), ledit rapport s’intéresse à deux piliers de l’action des OSC en l’occurrence, l’« Opérationnel » et l’ « Environnement de travail ». C’est donc à la faveur de cette initiative et dans la continuité de cette action que FLAG vient de lancer le processus de publication de la deuxième édition de ce rapport. Pour cette deuxième parution qui va couvrir le travail des OSC pour le compte de l’année calendaire 2021, FLAG entend poursuivre son exploration sur la ressource forêt et étendre le périmètre de cette publication à un autre pays du bassin du Congo, notamment la RDC.

Pour rappel, la première édition de l’« Index 2019-2020 du suivi environnemental par les OSC dans le Bassin du Congo » comme relevé plus haut, était focalisée sur la gestion des ressources forestières et principalement dédiée au Cameroun. Premier du genre dans la sous-région Afrique Centrale, l’on a pu retenir de ce rapport, que les OSC actives dans le domaine du suivi environnemental au Cameroun, mettent en œuvre les actions louables sur le terrain mais celles-ci demeurent insuffisantes du fait de l’existence de pesanteurs qui les contrarient. De manière spécifique, ce rapport indique que, s’il est en effet possible de se réjouir de ce que les OSC intervenant dans le secteur du suivi de la gestion des ressources forestières au Cameroun sont pour la plupart opérationnelles par leur statut légal et jouissent d’une légitimité auprès de leurs pairs, il n’en demeure pas moins que leur environnement de travail est fortement impacté par la faible réaction des décideurs à leurs actions de suivi. Encore des limites à franchir S’il est en effet possible de se réjouir de ce que les OSC intervenant dans le secteur du suivi de la GRN au Cameroun sont pour la plupart opérationnelles du fait de leur statut légal et jouissent d’une légitimité auprès de leurs pairs, il n’en demeure pas moins vrai qu’ils regorgent de certaines limites qui ont besoin d’être améliorées.

En effet, bien que le résultat d'analyse par exemple met en exergue l’adéquation relative entre le nombre d’analyses publiées et le nombre de suivi réalisés, toutes les actions de suivi menées par les OSC ne donnent pas toujours lieu à des publications. De plus, compte tenu du fait que les communautés n’ont pas toujours accès à Internet, il est tout de même recommandé aux OSC d’avoir recours aux focus groupes pour une meilleure communication des rapports. De même, toutes les OSC ne sont pas capables de financer elles-mêmes leurs actions de suivi. Aussi des efforts paraissent-ils nécessaires tant sur l’engagement avec les décideurs, que sur les réponses données par l’administration. Par ailleurs, d’autres aspects des OSC méritent d’être améliorés à l’instar de l’application des cadres juridiques ou de l’existence d’espace d’échange multipartite.

A propos de FLAG: Enregistré au Cameroun depuis septembre 2012, FLAG fait la promotion des principes de bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, en particulier la légalité et la transparence, en contribuant à ce que : les lois qui régissent les activités relative aux ressources naturelles sont questionnées et leur application par tous les acteurs observée; l’information relative à la gestion forestière en Afrique tropicale, humide et dense est centralisée, analysée et disponible pour tous les acteurs impliqués dans la gestion des ressources naturelles. FLAG jouit d’une solide expertise dans le suivi indépendant de la gestion des ressources naturelles, forme et accompagne les institutions et organisations dans le suivi indépendant en synergie avec les autres. En tant que membre et secrétaire de la Plateforme Africaine d’Observation Indépendante (PAOI), FLAG travaille à la standardisation de l’OI dans le bassin du Congo.