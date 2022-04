Urgent, Can Côte d'Ivoire 2023 : Le Cameroun hérite du Kenya, Namibie et Burundi :: CAMEROON

Au terme du tirage au sort qui s'est déroulé mardi à Johanesbourg en Afrique du Sud, le Cameroun a hérité du Kenya, de la Namibie et du Burundi dans le groupe C. Si la sanction infligée par la Fifa au Kenya n'est pas levée avant le début des rencontres éliminatoires (fin mai 2022), le Cameroun n'aura plus que deux adversaires que sont le Burundi et la Namibie.

48 pays, 12 poules, un pays qualifié d'office

48 pays sont qualifiés pour ce deuxième tour des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les équipes sont réparties en 12 groupes de quatre équipes (Groupe A à L). Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifiront pour le tournoi programmé en Côte d’Ivoire.

La Côte d'Ivoire, pays hôte, est logé dans le groupe H bien qu'étant qualifiée d’office. Par conséquent, une seule autre équipe de son groupe obtiendra son ticket pour le tournoi final.

Le Kenya et le Zimbabwe, pays suspendus par la FIFA de toute activité liée au football, sont également inclus dans le tirage au sort malgré les interdictions temporaires.

Voici les 12 groupes

Groupe A: Nigéria, Sierra Léone, Guinée Bissau, Sao Tomé ou Ile Maurice

Groupe B: Burkina Faso, Cap-Vert, Togo, Eswatini

Groupe C: Cameroun, Kenya Namibie et Burundi

Groupe D: Egypte, Guinée, Malawi, Ethiopie

Groupe E: Ghana, Madagascar, Angola et RCA

Groupe F: Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie

Groupe G: Mali, Congo, Gambie et Soudan du Sud

Groupe H: Côte d'ivoire, Zambie, Comores, Lesotho

Groupe I: RD Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan

Groupe J: Tunisie, Guinée Equatoriale, Libye et Botswana

Groupe K: Maroc, RSA, Zimbabwé et Libéria

Groupe L: Sénégal, Bénin, Mozambique et Rwanda