CAMEROUN :: Quatre morts dans un éboulement à Belekoubou :: CAMEROON

Le drame est survenu après l’effondrement de la galerie dans un chantier minier de la société Huanting.

Quatre jeune gens à savoir Abdoul Bangui 32 ans, Ayouba hamidou 27 ans, Gbakogo Pentos 27 ans et Wijife Goltra sont morts au village Belekoubou dans la nuit du 12 au 13 Avril dernier. En tout sept jeunes personnes s’étaient frauduleusement introduites dans le chantier minier de la société minière chinoise Huanting afin de chercher le précieux métal.

Mais au cours de leur recherche, ils ont et été surpris par l’éboulement de la galerie principale du trou dans lequel se trouvait les sept mousquetaires et c’est le grand bruit dû à l’effondrement de cette galerie qui a réveillé tout le village. Aussitôt les riverains ont accouru et une battue est aussitôt organisée au niveau du lieu sinistré. En termes de conclusion, le bilan est assez lourd, quatre morts et trois rescapés.

Informées, les autorités du département de la Kadey sous la houlette de Ndjadai Yakouba, le préfet du département de la Kadey sont descendues sur le terrain. Le procureur de la République a ouvert une enquête afin que les causes et les circonstances exactes de cet accident soient élucidées. Bélokoubou est localité minière située dans l’arrondissement de Batouri dans la région de l’Est.