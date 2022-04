CAMEROUN :: Nomination au Minfopra : Le Ministre Joseph LÉ installe ses collaborateurs (images exclusives) :: CAMEROON

Beaucoup de joie cet après midi sur les visages du personnel du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative récemment promu. Cette importante équipe a été installée par le ministre en charge de la Fonction Publique à l'amphithéâtre de l'Ecole Normale de l’Administration et de la Magistrature ce 18 avril 2022.

Grâce au décret du Premier Ministre Chef du Gouvernement Joseph DION NGUTE nommant plusieurs directeurs ; et le second décret du Ministre Joseph LÉ a promu au rang de sous-directeurs, Chefs de Cellule et Chefs de services. invités spéciaux, amis et connaissances ont assisté à cette majestueuse cérémonie L'on peut donc dire que c'est du sang neuf dans le circuit de la fonction publique camerounaise. Vue les défis actuels dont fait face cette structure, le Chef du département ministériel a rappelé à ses collaborateurs les missions houleuses et permanentes qui les attendent.

Puisqu’il s'agit des mutations au sein d’une même maison, l’amélioration visible et significative qui reposent déjà sur la simplification et la digitalisation pour le traitement des dossiers des usagers doit se poursuivre mais cette fois de façon diligente. Joseph LÉ encourage les responsables promus à faire mieux voir se surpasser pour atteindre la conception moderne du service public que promeut le Chef de l’Etat.

S'il faut le rappeler, les récentes revendications de certains enseignants ont poussé le Minfopra a parcourir toutes les universités du triangle national disposant d'une école nationale. Cette tournée de travail explicative à l'endroit des lauréats des ENS anciens et nouveaux a donné lieu à un apaisement ; sans doute les compatriotes concernés auraient saisi les mesures envisagées depuis longtemps par le Minfopra notamment l’Initiative à Résultats Rapides (IRR) et ajoutées à celles-là les prescriptions spéciales du Chef de l’État.

Parmi les solutions développées au Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, il y'a le concept de Fonction publique de proximité. Mais le Ministre veut assouvir les missions assignées à ce département ministériel selon Le « décret n°2012/537 du 19 novembre 2012 portant organisation du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative (MINFOPRA), qui confère à cet office, deux grands axes d’intervention à savoir l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de gestion des ressources humaines de l’Etat, et de la réforme administrative ».

Après tous les usages cérémonieux et félicitations aux promus, le Ministre et quelques responsables promus se sont confiés à la rédaction de Camer.be.

Propos du Ministre en charge de la Fonction Publique Joseph LÉ.

« Ils sont à la hauteur de la tâche, c'est pour cela qu’ils ont été nommés. Et vous avez dû constater aussi que nous ne sommes pas allés chercher ailleurs, c’est essentiellement dans la maison…. Mais il est bon qu’à un moment donné on essaie un peu de bouger les choses pour permettre aux uns et aux autres d'affronter de nouveaux challenges. Personne n'est sortie de la maison, personne n'est sortie du train. C’est dire que ce sont des hommes et des femmes, jeunes dynamiques, compétents et qui méritent la confiance de la haute hiérarchie mais aussi la confiance de leur hiérarchie directe. Nous attendons d'eux beaucoup de travail. Ils travaillent bien mais il faut faire plus et mieux, des challenges sont énormes ! Nous avons un contexte particulier que vous connaissez très bien que nous traversons. Dieu merci l’accalmie est entrain de revenir. Mais il faut travailler pour que cette accalmie soit totale, pour que les dossiers des enseignants soient traités avec toute la célérité nécessaire. Nous avons pris des dispositions à cet effet que le travail se fasse très bien, et nous pensons que d'ici peu, tout cela va relever du passé. Nous travaillons en interne mais aussi avec les autres départements ministériels de telle sorte que les problèmes des enseignants mais aussi de tous les agents publics soient réglés le plus rapidement possible conformément aux hautes directives de son Excellence Monsieur le Président de la République Paul Biya ».

Réaction de l’Inspecteur N°1 ». Mme HALILOU BOUBA

« la hiérarchie a bien voulu nous donner de nouveaux défis et nous allons mettre tous les moyens en œuvre atteindre ces objectifs qui nous sommes fixés ».

Interview de M. Serge TSIMI, Chef de la Division de la Discipline et du Contentieux

« Merci de l'opportunité que vous me donnez. Vous avez été attentifs au discours d'installation de M. le ministre. La prescription est forte et simple, d'une clarté évidente. Il a parlé de l'apurement immédiat des dossiers cotés. Vous savez, la fameuse opération du comptage physique des personnels de l’État pour laquelle une enquête a été introduite visant à un contrôle plus efficient des effectifs et la masse salariale. Il a prescrit cet apurement et il a rappelé les missions statutaires de la structure. Les affaires contentieuses et les questions de discipline. Il a suggéré fortement à notre attention à tous, à mes collègues et moi que nous ravivions la tenue des conseils de discipline régionaux et du conseil permanent de discipline de la Fonction Publique de l’État. Donc c’est clair et exaltant , nous sommes prêts à affronter avec détermination ces défis ».