CAMEROUN :: Crise dans le NOSO : L’appel du Premier Ministre a-t-il été entendu ? :: CAMEROON

Le premier ministre Dion Ngute était en mission de paix en début octobre 2021 dans le Nord-ouest en proie aux velléités sécessionnistes depuis 2016. Objectif principal le retour définitif de la paix dans cette région. Six mois après, la presse s’interroge.

Le 7 octobre 2021, Actu Cameroun, un journal en ligne titrait « Le Premier ministre Joseph Dion Ngute a lancé un puissant appel, mercredi, dans le Nord-Ouest, pour un retour définitif de la paix ».

À l’occasion d’une grande rencontre tenue à Bamenda, le chef du gouvernement camerounais a plaidé pour un pardon mutuel afin de favoriser le développement de la région du Nord-Ouest. « Je vous apporte un message de paix. Embrassons la paix, pardonnons-nous mutuellement et développons notre région » avait déclaré Joseph Dion Ngute à Bamenda. Le Premier ministre camerounais était en mission pour quatre jours dans cette localité, chef-lieu de la région du Nord-Ouest.

Six mois après, le journal Terre Promise Hebdo revient sur cette Lutte contre les sécessionnistes au Nord-Ouest et au Sud-Ouest pour pointer du doigt « L’élite joue-t-elle franc jeu » Dans une accusation à peine voilée de l’élite des deux régions, le journal estime que, A peine le Premier ministre Joseph Dion Ngute a-t-il lancé un appel à l’élite du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour plus d’engagement dans le lutte contre les sécessionnistes que, comme pour le narguer, des individus armés exécutaient sauvagement le délégué régional de l’Administration pénitentiaire du Nord-Ouest et quatre de ses collaborateurs. Un acte qui pousse à s’interroger sur l’implication de l’élite des deux régions dans la lutte contre les sécessionnistes.

Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics revient sur la vie chère et la flambée des prix des produits pour dire «Halte à la spéculation » dans la distribution du ciment. Les consommateurs dans plusieurs localités du pays éprouvent des difficultés pour s’approvisionner en ce produit alors que les producteurs rassurent quant aux quantités suffisantes sorties de leurs usines. Face à ces pratiques spéculatives qui ne faiblissent pas, le ministre du Commerce multiplie des concertations pour sensibiliser les acteurs de la filière et mettre en garde les distributeurs véreux, précise (Cameroon Tribune Pp.8-9)

De même que l’Accès à l’électricité dans le septentrion «L’espoir qui vient de Guider», Afin d’améliorer le service de l’énergie électrique dans le réseau interconnecté Nord, l’Etat, en collaboration avec la société Eneo, ont lancé la construction d’une centrale solaire et thermique modulaire, d’où sont attendus 25Mw. En attendant la fin des travaux, l’ouvrage permet déjà d’injecter près de 4 Mw dans le réseau, contribuant ainsi à la réduction des délestages dans les trois

régions.

Au sujet des Recouvrement des taxes et impôts un ultimatum est lancé «Fin de recréation pour tous les insolvables ». Vision Economique Hebdo écrit qu’ Avec plus de 2500 milliards de recettes non pétrolières à mobiliser en 2022, année budgétaire impactée par la guerre en Ukraine, la direction générale des impôts est résolue à optimiser toutes ces recettes cumulées dans ses restes à recouvrer. Pour cela, le directeur général des impôts Modeste Mopa Fatoing compte sur le civisme de tous les contribuables pour y parvenir. Les principes d’égalité et de légalité devant l’impôt vont devoir conduire cette délicate mission de recouvrement.