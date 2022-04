CAMEROUN :: POUR UN IMPAYÉ DE PRÈS D’UN MILLIARD FCFA : Louis Berger traîne Yaoundé en justice :: CAMEROON

Les deux parties s’étripent autour d’un reliquat de prestations achevées entre 2017 et 2019 pour cinq marchés.

L’information trône dans les colonnes d’Afrique Intelligence (AI) depuis le 15 avril dernier. Selon le magazine français, c’est le clash entre la société Louis Berger et l’État camerounais. Pour une ardoise impayée de près de 1,5 millions d’euros (975 503 677 FCFA), la société française de conseil en ingénierie a décidé d’intenter une action en justice contre son client «mauvais payeur».

AI informe que le pactole réclamé par la plaignante correspond au reliquat de prestations achevées entre 2017 et 2019 pour cinq marchés. «Ces derniers englobent la réfection de routes, notamment le tronçon de Foumban-Ngaoundéré ainsi que la réhabilitation de stades à Yaoundé en vue de la tenue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN)», écrit le quotidien français. À lire celui-ci, certains marchés exécutés par Louis Berger avaient bénéficié de l’appui financier de l’Agence française de développement (AFD). «Reste maintenant les prestations supplémentaires requises par l’État du Cameroun», souffle une source proche du dossier.

La suite révèle que «pour récupérer les 1,5 million d’euros, Louis Berger a initié plusieurs procédures : deux devant le tribunal administratif de Yaoundé – avec l’appui du cabinet parisien Fénéon Delabrière -, une troisième pour une demande d’arbitrage devant la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI)». Pour l’instant, aucune réaction officielle du gouvernement n’a été enregistrée.

Toutefois, des indiscrétions glanées auprès de quelques sources introduites justifient le retard de paiement par un contentieux portant sur de présumées surfacturation des prestations de Louis Berger.

L’on se souvient qu’en octobre 2015, le gouvernement camerounais a attribué à Louis Berger la supervision des travaux de réhabilitation du stade militaire et des stades annexes Omnisports de Yaoundé. Sur ces sites alors retenus pour accueillir les matches de la Coupe d’Afrique de football féminin 2016 et masculin 2019, le prestataire français devait effectuer des travaux d’aménagement des aires de jeu ainsi que de nouvelles tribunes et de nouveaux vestiaires et sanitaires.

Le ministère des Sports et de l’Éducation physique avait même approuvé les résultats des études pour six des huit objectifs spécifiques du projet. Les appels d’offres pour les travaux avaient été lancés sur la base des dossiers de consultation élaborés par Louis Berger.