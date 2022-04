CENTRAFRIQUE :: La nouvelle représentante MINUSCA fait face à la tâche difficile de réformer la mission de l'ONU :: CENTRAL AFRICAN

La nouvelle Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU en République centrafricaine et Cheffe de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), Mme Valentine Rugwabiza, est arrivée à Bangui ce dimanche, 17 avril 2022, pour prendre ses fonctions.

Mme Valentine Rugwabiza a été nommée par le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, le 23 février 2022

La nouvelle Représentante s'apprête à rencontrer et à assister à plusieurs rencontres avec diverses personnalités, notamment le Président de la République, le Professeur Faustin Archange Touadéra, des membres du gouvernement et des responsables d'institutions de la République centrafricaine. Elle prévoit également de rencontrer des personnalités du pays ainsi que des partenaires internationaux et compte visiter différentes régions de la République centrafricaine.

La Représentante spéciale est arrivé un jour après la manifestation dans la capitale centrafricaine, les habitants de Bangui ont bloqué la route devant les véhicules de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) sur la route vers l’aéroport.

Le mécontentement des citoyens de la République Centrafricaine avec des casques bleus a augmenté dans toutes les régions de la République. La population locale exige qu'ils quittent le pays parce qu'ils n'ont pas rempli la tâche qui leur est assignée, qui est de protéger le citoyens et établir la stabilité. Le comportement du personnel des Nations Unies (inconduite sexuelle et contrebande) a été une cause importante de grande colère de la part de la population.

Face à ces scandales, les dirigeants de la Minusca répondent généralement que les Centrafricains ne comprennent pas le mandat de la mission et qu'elle est la cible d'une campagne de désinformation délibérée, notamment sur les réseaux sociaux.

L'ONU n'a pas amélioré l'efficacité de la protection des civils par les Casques bleus, ni renforcé les contrôles sur son personnel, pour être plus transparente dans ses enquêtes et sanctions et pour tenir compte de la perception locale de ses choix politiques.

La nouvelle cheffe de la mission onusienne s'apprête à affronter de nombreuses difficultés afin de réparer la mauvaise image de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et la méfiance du peuple centrafricain, ainsi que d'améliorer le travail de la mission afin de mener à bien la tâche principale de protéger les citoyens et d'établir la sécurité dans le pays, ce que la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a malheureusement échoué avec l'ancien chef de mission.