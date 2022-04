Finale, La Gantoise (0–0, 4-3 atb) Anderlecht : Michaël Ngadeu remporte la coupe de Belgique, revivez le match ici :: BELGIUM

67ème Finale coupe de Belgique. Stade Roi Baudouin. Lundi 18 avril 2022. La Gantoise – Anderlecht

C'est aux tirs aux buts que les Bleu et Blanc ont remporté le trophée de la coupe de Belgique 2022 (0-0, 4-3 atb). Michaël Ngadeu a manqué son tir au but, le 5ème pour la Gantoise. Rien de bien grave puisque Anderlecht a manqué ses 4ème et 5ème tirs aux buts également.

C'est le 1er trophée majeur du lion indomptable cette saison après sa brillante qualification pour la coupe du monde Qatar 2022.

La Gantoise succède ainsi à Genk vainqueur de l'édition 2021. Lors des demi-finales, La Gantoise était parvenue à renverser la situation et à s'imposer face au club de Bruges (0-1, 3-0). Anderlecht avait écarté Eupen (2-2, 3-1).

Coup d'envoi pour Anderlecht

Yari Verschaeren donne le coup d’envoi pour Anderlecht sous les ordres de l’arbitre central Lawrence Visser. La 1ère action offensive est pour La Gantoise qui obtient un corner sur une infiltration de Tarik Tissoudali.

C’est autour de Vadis Odjidja-Ofoe de Ngandeu, qui était monté dans la surface de vérité des bruxellois, de placer une tête déviée en corner par la défense anderlechtoise.

Murillo sèche Castro-Montes et les Gantois héritent d’un excellent coup franc. L'action suivante est un corner gantois, le 4ème obtenu en moins de 10 minutes de jeu, mais encore infructueux.

Possession pour Gand, Anderlecht ne rompt pas

Acculé depuis l’entame, Anderlecht réagit véritablement pour la 1ère fois par une contre-attaque à la 10 ème minute. Murillo trouve 10 qui manque son contrôle devant le portier Davy Roef. Le jeu s’équilibre ensuite puisque Anderlecht commence à jouer haut utilisant surtout son couloir droit avec Verschaeren et Murillo.

22ème, Tissoudali se montre dangereux sur une action personnelle, mais sa frappe n’est pas cadrée. La Gantoise pousse à l’offensive et Tissoudali obtient un nouveau corner.

C’est ensuite au tour d’Anderlecht de se montrer offensif avec une belle frappe de Verschaeren captée sans grande difficulté par le portier Roef très vigilant sur sa ligne durant cette 1ère demie heure de jeu.

Le jeu ds 22 acteurs monte en intensité physique et c’est tout logiquement que Kristoffer Olsson est averti à la 32ème. Le médian anderlechtois a chargé fautivement le capitaine adverse Vadis Odjidja. Svens Kum se charge de donner le coup franc qui s’en suit.

Odjidja croise trop sa frappe du droit alors qu’il avait hérité d’un errement défensif anderlechtois à la 37ème. Dans un duel d’homme à homme avec Murillo à l’entrée de la surface gantoise, le défenseur gantois Jordan Torunarigha reste au sol et les soins d’usage lui sont administrés à 5 minutes de la pause.

40ème Roman Bezus trouve le fond des filets Anderlechtois d’une tête imparable. Mais le juge de ligne avait levé son drapeau pour une position litigieuse de hors jeu. Le bohueur des supporters du club flammand n’est donc que de très courte durée. Le score reste nul et vierge (0-0).

42 Gand hérite d’une nouvelle série de deux corners consécutifs qui restent infructueux. Anderlchet qui n’a pas véritablement d’armes offensives en cette 1ère période procède par une série de contre. Ollson, manque le cadre à l’ultime minute. Les deux minutes additionnels ne changeront pas grandchose puisque les deux équipes vont à la pause sur un score de parité : 0-0.

Ngadeu taille patron et fait ses 45 premières minutes sans faute

Michaël Ngadeu s'est montré autoritaire dans la charnière centrale de la défense gantoise. Le défenseur des lions indomptables s'est également illustré à travers ses montée pour un pressing offensif chaque fois sur phase arrêtée.

La Gantoise a dominé cette première période sans pour autant trouver la faille. Anderlecht a survécu pendant les 45 première minutes. Vincent Kompany, le manager anderlechtois devra trouver les mots justes pour remettre son club dans la bonne direction.

La partie reprend sur le même rythme qu'en première période avec un avantage de possession de balle pour La Gantoise. La Gantoise qui porte le jeu vers l'offensive sans déverrouiller le marquoir. Anderlecht répond par une série de contres infructueux.

Des remplacements en cascade pour Anderlecht, une sortie sur blessure pour Gand

Vincent Kompany procède à une série de trois remplacements consécutifs peu avant l’heure de jeu. A la 58ème Majeed Ashimeru, Françis Amuzu et Benito Raman prennent les places du trio Verschaeren, Ollson et Zirkzee.

Vadis Odjidja sort sur blessure et cède son brassard de capitaine à Sven Kums. Cette sortie du métronome de l’entrejue gantois pousse Hein Vanhaezebrouck à réajuster son milieu de terrain puisqu’il fait monter Andrew Hjulsager.

Monté au jeu à la 58ème, Majeed Ashimeru est contraint à l'abandon à la suite d'une blessure à une jambe. Le jeune anderlechtois sort en pleurs et cède donc sa place à Marco Kana.

Un spectateur indélicat s'invite sur la pelouse

Alors qu’on s’achemine vers la fin du temps règlementaire, un spectateur monte sur l’aire de jeu et s’accroche au filet de la cage d’Anderlecht. L’incident a duré deux minutes, le temps que les stadiers et la sécurité évacuent l’intrus pour permettre à la partie de se poursuivre.

90ème : 0-0. Les deux équipes doivent disputer 7 minutes de temps additionnels, voire même des prolongations de deux fois 15 minutes si le score reste inchangé.

Prolongations

Faute de pouvoir se départager en 90 minutes, les deux équipes vont attendre la 120ème minutes, voire plus pour se séparer. Les joueurs souffrent de fatigue et les kinés sont au travail pour refaire le physique des acteurs épuisés.

Joshua Zirkzee manque d'ouvrir le score sur une belle tête cadrée mais captée par Van Crombrugge. Lancé comme une flèche en contre-attaque, Amuzu trouve qui combine avec Benito Raman. Ngandeu sauve la cage gantoise à la 92ème alors que son portier est battu sur la frappe croisée de Raman.

Le réveil d'Anderlecht

Anderlecht se découvre dans cette 1ère période des prolongations et joue plus vers l’avant. Ait El Hadj sert Christian Kouamé qui ne cadre pas sa frappe à la 99ème. Ngadeu se déploie devant Kouamé et concède un corner à Anderlecht à la 102ème. 0-0, score la la 105ème.

107ème, Ngadeu hérite du brassard de capitaine pour la fin de la partie

La Gantoise, joue une nouvelle carte offensive en cette fin de partie. Elisha Owusu monte au jeu en remplacement de Sven Kums. Le 2ème capitaine après Odjidja cède à son tour le brassard au défenseur camerounais Ngadeu.

Le ballon est remplacé

119ème, l'arbitre central ordonne que le ballon soit remplacé estimant qu'il n'a pas assez d'air aux normes légales. Les acteurs n'iront pas loin avec le nouveau cuir si ce n'est pour l'exécution des tirs aux buts puisque c'est terminé sur un nul vierge 0-0.

Victoire gantoise aux tirs aux buts

C'est dans la phase des tirs aux buts que Gand s'est distingé 4-3. Après l'échec de 2019 face à Malines, Gand s'offre ainsi le trophée de la Croky Cup troiss ans plus tard en 2022.