CAMEROUN :: DES ANCIENS EMPLOYES DE JUMIA LANCENT KURUBA, LA TOUTE PREMIERE PLATEFORME DE VENTE EN GROS :: CAMEROON

Douala, 13 avril 2022 : deux ans après la mise en veille des activités de Jumia au Cameroun, des anciens hauts cadres de cette structure annoncent le lancement de Kuruba.cm , la première plateforme en ligne spécialisée dans la vente en gros. Cette place de marché donne la possibilité aux petits commerçants de s’approvisionner facilement et directement auprès de milliers de marques référencés et de se faire livrer partout dans le pays.

Selon des chiffres issus de différents rapports internes, il existe un énorme marché potentiel dans le segment B2B en Afrique et il continuera de croître jusqu'en 2030. On dénombre plus de 100 000 petits détaillants au Cameroun (60% d'entre eux sont basés à Douala et Yaoundé) et le marché de l’approvisionnement de ces magasins représente plus d'un milliard de dollars chaque année. Malheureusement à cause des problématiques structurelles (comme c'est le cas dans de nombreux pays du continent africain), ces opérateurs font face à de nombreuses difficultés pour se ravitailler auprès des marques.

Conscient des enjeux et de ces opportunités, des alumnis de Jumia ont décidé de mettre sur pied Kuruba.cm, une plateforme de e-commerce pour faciliter la relation entre distributeurs et détaillants qui opèrent dans le pays des Lions Indomptables. La plateforme vient ainsi répondre aux nombreuses difficultés de ces petites structures dans leurs chaines d’approvisionnement. Entre grossistes, revendeurs, distributeurs et producteurs, ces petits opérateurs font face à une longue chaine pour pouvoir se procurer des stocks pour leurs clientèles. Conséquence, le produit revient beaucoup trop cher pour le consommateur final. « Nous avons construit Kuruba pour aider ces acteurs de notre vie quotidienne à accéder facilement à des millions de produits et à des prix plus avantageux que ceux proposés par les grossistes actuellement. Nous mettons en relation des commerçants indépendants avec un large choix de fournisseurs, leur donnant ainsi un moyen d'élargir plus facilement leur assortiment ». Ce sont les mots de Pierre-Lionel EBE, l’un des fondateurs et CEO de cette start-up basée dans la ville de Douala. Il explique que la plateforme est un double avantage parce qu’il permet aux détaillants de s’approvisionner directement auprès des producteurs ou distributeurs, mais elle est également une belle tribune pour le rayonnement des marques sur l’ensemble du territoire.

Au lancement de ses activités dans la capitale économique du Cameroun, la plateforme affiche plus de 200 références réparties dans 5 catégories : Electroménager, agroalimentaire, beauté en plus des soins de corps et l'entretien de maison. Plus de 200 marques et une centaine de commerciaux indépendants pour accompagner les clients dans leurs processus d’achat. Kuruba dispose d’un entrepôt avec une grande capacité de stockage afin de répondre au mieux à la demande de sa clientèle et de nombreux points-relais dans plusieurs villes pour permettre de réduire les frais et coûts de livraison.

L’entreprise assure la livraison gratuite pour toute commande à partir de 100 000 FCFA et travaille déjà avec ses partenaires financiers pour la mise en place, au bénéfice des détaillants, d'un crédit d'approvisionnement avec paiement différé de 30 jours.

Le lancement des activités a eu lieu au Cameroun mais l’ambition de Kuruba reste continentale. "Nous ne sommes qu'au début de l'aventure car le marché africain du commerce en ligne devient colossal et Kuruba veut en détenir une grande part. Nous voulons proposer un service en ligne innovant, pratique et abordable pour les détaillants sur le continent, qui les aidera à répondre aux besoins quotidiens de leurs clients". a expliqué le CEO.

L’objectif de Kuruba c’est également de contribuer au développement et à la croissance de la production locale (Made in Africa). La plateforme veut être une vitrine pour les produits issus des territoires africains et qui font face à d'importantes difficultés de distribution.

De multiples discussions avec des investisseurs !

La réalisation d'un projet d'une telle envergure est conditionnée par la mobilisation de capitaux colossaux. Kuruba finalise en ce moment les procédures relatives à un premier tour de table avec d'importants investisseurs visionnaires, afin de se doter des fonds nécessaires pour assurer son implantation rapide dans tout le Cameroun. Phase qui sera rapidement suivie du développement à l'international, L'ADN même de l'entreprise.

Des fondateurs expérimentés !

Pierre-Lionel EBE, Ivan Kharl MANGA, Armel FOTSO et Simon MBELEK sont entre autres, les fondateurs de cette entreprise qui affiche les ambitions d’une licorne.

Avant la mise en veille des activités de jumia, ils occupaient respectivement les fonctions de directeurs du marketing digital, de la comptabilité, des affaires juridiques et des relations publiques. Ils ont énormément contribué au rayonnement de cette entreprise durant les 6 années qu’elle a passé dans le pays. Depuis deux années maintenant, ils ont entamé l’aventure de l’entreprenariat en créant des cabinets spécialisés pour accompagner le développement de la PME mais également des projets e-commerce. Kuruba est le résultat de deux années de recherche, de collectes d’informations et de construction d’un projet qui vient répondre aux aspirations et aux difficultés des commerçants locaux.

