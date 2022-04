ÉTATS-UNIS :: Asile temporaire ressortissants camerounais: Joe Biden soutient-il la cause séparatiste anglophone ? :: UNITED STATES

Le conflit séparatiste dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest NOSO Cameroun en cours depuis 2016 a connu un nouvel épisode : la protection temporaire aux ressortissants Camerounais vivant aux Etats-Unis.

Est-ce l’équivalent d’Asile politique dans le système Francophone ? Le journal Emergence parle du «geste de Joe Biden à l’endroit des Anglophones ». Les Etats-Unis ont accordé le statut de ‘’ protection temporaire ‘’ aux ressortissants camerounais. La protection temporaire est un complément nécessaire à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et de son Protocole de 1967. Il s’agit de l'octroi d'une protection à caractère temporaire aux personnes obligées de fuir les pays frappés par la guerre, des troubles civils, la violence généralisée ou des catastrophes naturelles.

Y a-t-il une étroite relation entre cette mesure Américaine et la situation que prevaut dans les régions du NOSO ? Toujours est-il qu’en 2021, des ressortissants Camerounais issus de cette zone en proie aux velléités sécessionnistes avaient saisi l’administration de Joe Biden afin que ces Camerounais bénéficient du statut de protection temporaire. Et pour cause écrit APA «En février 2021, 60 Camerounais vivant aux Etats-Unis en situation irrégulière avaient été rapatriés au Cameroun contre leur volonté. Trois mois plus tôt, en novembre 2020, 80 compatriotes installés dans le pays de l’oncle Sam dans les mêmes conditions, avaient subi le même sort ».

Bien plus « Le 30 juillet 2021 en effet, deux élus américains, Zoe Lofgren (Californie), présidente de la sous-commission de l'immigration et de la citoyenneté de la Chambre des Représentants, et Jerrold Nadler (New-York), président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, ont saisi le gouvernement de leur pays afin que les Camerounais vivant sur le sol américain bénéficient » Finalement, c’est chose faite.

Et pourtant, lors de son message de fin d’année à la Nation, le président Paul Biya avait appelé « Dans ce combat contre le terrorisme, nous entendons rallier un large éventail d’Etats partenaires, en déconstruisant les contre-vérités sur la situation des droits de l’homme dans notre pays, véhiculées au sein de l’opinion internationale par certains contempteurs du Cameroun » Pour s’insurger « Qu’il soit bien entendu que les auteurs et commanditaires de tels actes seront recherchés sans relâche, où qu’ils se cachent, et sanctionnés avec toute la rigueur de la loi » Au moment ou « les sécessionnistes, selon des sources introduites, jouissent aussi du soutien financier actif de la diaspora anglophone installée en Europe et aux États-Unis », la protection assurée par les Etats Unis n’est elle pas un aveu de soutien à la cause séparatiste ?