FRANCE :: TOUBORO, MON CRI DE COEUR POUR L'EDUCATION DE NOS ENFANTS DU CAMEROUN

Moi, une fille du sud du Cameroun, fille de la zone des savanes a été interpellée grâce à un reportage sur Canal 2 par le sort des enfants d’une ville située au nord du Cameroun.



Au début, j’ai cru que c’était ailleurs que dans mon cher pays ; c’était bien à Touboro, ce coin du Cameroun, située dans la région du Nord, dans l’arrondissement du Mayo-Rey. Touboro est l’un des 4 arrondissements de ce département.



Au nord de la ville, se trouve un aérodrome ; et au sud de la ville, près du fleuve, se trouve l’une des usines d’égrenage de la Société de coton, véritable fleuron de l’industrie du coton au Cameroun.

Cette communauté couvre 191 villages et a pour maire Mr Célestin Yandal depuis 2020.

C’est un carrefour et un marché frontalier unique avec les ressortissants de 3 pays qui se côtoient au quotidien (Le Tchad et la République Centrafricaine, en plus du Cameroun).



Les frontières de Touboro sont :

• Au Nord : Commune de Madingring

• A l'Ouest : Commune de Tcholliré,

• Au Nord-Est : République du Tchad

• Au Sud-Est : RCA

• Au Sud : Communes de Bélel et Djohong dans la Région de l'Adamaoua

• Au Sud-Ouest ; Commune de Nganha dans la Région de l'Adamaoua



Avec 16629 km2 de surface, c’est le plus vaste arrondissement du Cameroun, lors du dernier recensement au Cameroun de 2005, l’administration centrale a compté plus de 150 000 habitants dont 18 000 dans Touboro Ville (centre-ville). Aujourd’hui, on estime à plus de 300 000 le nombre des habitants de cet arrondissement où 100 à 150 élèves se retrouvent parfois sans table-bancs dans la

même salle de classe pour acquérir le savoir !



Après un premier séjour sur place en 2020, j’ai décidé avec l’accord et l’appui des membres de l’ONG que je dirige « Cries of Children », de construire dans cette ville 3 salles de classe dès le mois de juillet 2022. Le terrain a été gracieusement offert par les autorités locales, à moi, d’œuvrer pour le

financement de ce projet.



Ne pouvant le faire seule, même avec l’ONG, j’ai choisi d’organiser un gala de charité à Paris-Nanterre, le 18 juin 2022 afin de joindre l’utile à l’agréable. J’ai toujours pensé, avec naïveté, que tous les enfants du monde devaient avoir à des outils et des moyens pour accéder à la connaissance. Chacun de nous devrait investir et s’investir dans l’éducation des enfants en les mettant dans les dispositions pour

réussir leur vie et impacter dans leur vie d’adulte, durablement le monde.



"L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde." Nelson Mandela



Elise Martin, Présidente fondatrice de l’ONG « Cries of Children », 18 avril 2022

Merci de votre présence le samedi 18 juin 2022