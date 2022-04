CAMEROUN :: Dog Challenge : Les chiens à la fête à Douala :: CAMEROON

La deuxième édition de cette compétition a permis au public de voir une fois de plus les chiens sous un autre jour.

Après une première édition l’année dernière qu’on peut nommer de coup d’essai, la deuxième édition du Dog Challenge s’est déroulée samedi 16 avril dernier apparaît comme celle de la confirmation.

Plus de cinquante chiens de diverses races étaient présents au centre d’entraînement et d’hébergement pour chien « les champions de la Capoue » de Yassa.

Il faut préciser que L’objectif du Dog Challenge est de démystifier le chien ; démystifier la relation entre le maitre et son chien afin de resserrer les liens entre le maitre et son chien.

L’édition précédente qui était la première a donné entière satisfaction aux organisateurs. Cela s’est matérialisé à travers la mobilisation d’un important nombre de participants. Tous sont repartis agréablement surpris et satisfaits du déroulement de l’évènement qui était une première au Cameroun. « Ces résultats ont démontré que nos objectifs de sensibilisation et de mobilisation avaient été atteints ». Se réjouit Frédéric Emmanuel HEBHANG, le promoteur de ce challenge.

Pour cette édition , on pu percevoir plusieurs innovations avec entre autre la présence de Deux experts quo se sont joints aux membres du jury qui ont officié l’année dernière. IL s’agit d’Hervé MAVUANGA qui est un des meilleurs hommes d’attaque (celui qui se fait mordre quand on travaille le chien à la sécurité). Il est doté de dextérité pour dresser le chien et jouit d’une reconnaissance mondiale. Dans le cadre de cette deuxième édition du Dog Challenge, il a été juge du concours sécurité et du brevet qui aaete rajouté et qui fait partie des particularités de cette édition.

Le deuxième expert est la directrice générale de DEMANET, une marque de matériel de dressage basée à Barcelone en Espagne. Sa présence se justifie par le soutien et les encouragements qu’elle a apporté aux participants à travers des conseils.

Des conseils qui ont sûrement été pris en compte par les maîtres dès chiens. Ainsi pendant le déroulement des différentes épreuves, (DOG CHALLENGE BEAUTE HAPPY DOG, PRESENTATION DES CHIENS KELEV;DOG CHALLENGE OBEISSANCE;DEMONSTRATION et DOG CHALLENGE SECURITE DEMANET) les spectateurs venus en grand nombre ont pu apprécier les prouesses dès chiens et se familiariser avec les activités liées aux chiens.

Comme prévu , les meilleurs chiens ont été primés au grand bonheur de leurs maîtres mais surtout des organisateurs avec à leur tête Frédéric Emmanuel HEBHANG, très heureux de voir que les populations de Douala commencent à adhérer à son concept.