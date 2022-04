CAMEROUN :: Les silences présidentiels, Où sont passés les Bus de la Can TotalEnergies 2021 ? :: CAMEROON

La CanTotalEnergies qui s’est déroulée au Cameroun du 9 janvier au 6 Février 2022 n’a pas encore remis sa copie. Des complexes sportifs inachevés au non paiement des employés des chantiers de construction, s’ajoutent les soupçons de détournement des Bus ayant transporté les footballeurs.

Ou est donc passée la Logistique de la Can 2021 ? Le journal L’anecdote, paraissant à Yaoundé parle de «89 bus portés disparus ». De fait, Deux mois après la cérémonie de clôture officielle de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football disputée au Cameroun, les véhicules acquis pour le transport des différentes délégations ayant pris part à cette compétition restent introuvables. Sur les 90 bus mis en service à l’occasion de cet événement continental, seul celui des Lions indomptables est reste repérable.

Faut-il coller cette actualité pour interroger «Les silences présidentiels» ? L’Indépendant revient sur Les travaux du sémillant journaliste, François Marc Modzom, théorisant sur les silences présidentiels. Des travaux qui ont d’autant plus alimenté raillerie et quolibets que cet objet d’étude, au-delà des sensibilités politiques et des querelles des boutiques et chapelles, retrouve toute sa pertinence.

Cependant qu’à Douala Echos Politique parle d’ «Un chaudron en ébullition ». La ville est en proie à des démolitions diverses. Après Essengue, les casses planifiées à Youpwé, Komba et Mabanda pourraient, si rien n’est fait, plonger la capitale économique d’Afrique centrale dans une crise sociale aux conséquences incalculables. Un scénario que le président Paul Biya, ne voudrait pas offrir au monde. Où est passée la responsabilité sociétale des entreprises commanditaires : Pad, Magzi, etc.

Aussi, se pose la question de la Prise en charge des personnes en besoin d’urgence. Le quotidien Cameroon Tribune indique qu’ «Il faut 228 milliards Fcfa ». C’est la somme nécessaire pour la prise en charge de plus de 2,6 millions de personnes. Les contours de cette opération ont été définis jeudi dernier, au cours du lancement du Plan d’assistance humanitaire d’urgence pour le compte de l’exercice 2022 par le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atangana Nji, en présence des représentants des organismes du système des Nations unies.

Cependant que 30 milliards de redressement fiscal consacre la «Mort programmé de Vision4 TV ». Le Journal Essingan écrit : Sommé de payer 30 milliards Fcfa de pénalité au fisc, le président directeur général, Jean Pierre Amougou Belinga, a porté plainte contre Mohamadou Tidjani, Odi Joseph, Languel Ildevert, Amadou, Amia Mounamba Gérard, Dai Awe Pauline epse Tabouli, Mvogo Emeline et Ngono Marguerite Edwige epse Ngwem II pour tentative d’extorsion de fonds, chantage, abus de fonction, concussion et corruption. Les dessous de cette manœuvre d’escroquerie dévoilent plutôt un faisceau de démarches politiciennes visant à réduire la chaîne de télévision citoyenne au silence.

Les transporteurs quant à eux ruminent leur colère. Et pour cause, le Corridor Douala-Ndjamena enregistre «3 milliards Fcfa de pertes journalières pour les transporteurs ». Sur cet axe commercial, les transporteurs routiers sont confrontés à des contrôles intempestifs au cours desquels ils doivent souvent payer des pots-de-vin pour qu’on les laisse avancer révèle Eco Matin.