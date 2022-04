CAMEROUN :: Camp Sic Mendong : des populations s’habituent aux mauvaises odeurs :: CAMEROON

Cité Sic Mendong. Ce 16 avril, la pluie n’est pourtant pas tombée. L’eau qui ruisselle sur la chaussée, s’accumule devant la gendarmerie. Il s’agit des déchets qui sortent des égouts des immeubles qui se dressent plus haut. Comme tous les jours, des vendeurs de nourriture sont installés tout près du torrent des eaux souillées provenant de ces égouts que des habitants témoignent n’avoir pas été vidangés belle lurette. Des clients mangent sans être inquiets pour leurs santés. « Je mange ici depuis trois ans déjà. Si la saleté tuait ce que j’en suis déjà mort », lance un client qui déguste un plat de purée d’avocat.

Des usagers qui traversent par là, bouchent leurs narines et marchent vite pour ne pas suffoquer. Non sans se poser la question de savoir « comment des gens font pour y manger avec ces odeurs »?

Au bureau de la société immobilière du Cameroun(Sic), des collaborateurs du chef de secteur de Mendong arguent que la question des égouts est bien plus au dessus de leur compétence. «C’est au niveau du ministre de l’Habitat et du Développent urbain et des autres grands patrons ».

Plus loin, un camion d’Hysacam ( hygiène et salubrité du Cameroun) collecte les ordures qui sortent des foyers. Mais ça et là entre les immeubles, des immondices de poubelles poussent sous l’impuissance des locataires. « Quand le volume est important, une chose est sûre, les camions d’Hysacam passeront les ramasser », soutient un collaborateur du chef secteur. En journée, ces dépôts d’ordures sont des refuges des mouches. « Nous sommes très inquiets surtout en ce moment où le choléra sévit », déclare une locataire du camp Sic.

Lire aussi: CAMP SIC MENDONG : DES HERBES FRAPPENT AUX PORTES DES LOGEMENTS