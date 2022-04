CAMEROUN :: UN SUICIDE ASSISTE PAR MARIE BERTILLE MAWEM :: CAMEROON

L'Afrique a vraiment perdu ses repères. Auparavant, avant un mariage traditionnel se faisait une enquête de moralité. Aujourd'hui, les familles se debarassent de leurs filles comme des objets usés. Dès que tu présentes un homme, surtout lorsqu'il a quelques billets de banque, on te livre sur un plateau en or comme une vache à lait.



La femme n'est pas un sexe faible comme le chante certaines qui ne connaissent pas leurs forces et leurs puissances. Je suis en colère contre une telle icône qui a réussi à laisser sa pleine vie entre les mains d'un homme inconscient.

Pourquoi ?

C'est quoi le problème à la fin si le mariage devient un mouroir?

En 2022 comment une femme peut encore se permettre à recevoir des coups de poings violents d'un mari?

Comment faire comprendre aux femmes que le mariage n'est pas un signe de gloire ?

Nous sommes très mal informé sur ce thème et à chaque fois les femmes laissent leurs peaux. Quelle tragédie de soustraire à un peuple africain un tel talent ; pourquoi subir ces coups et prier pour un psychopathe qui a besoin d'un psychiatre pour se faire traiter du narcissisme et du complexe de voir une dame au devant de la scène.

Qui aurait dit ou penser que Dieu n'aimerait pas la joie, l'harmonie, le beau mais surtout l'apaisement ; des enfants traumatisés par ces images qui désormais défileront dans leurs esprits car ils perdent au même moment une mère et un père. Ils sont désormais témoins d'un film d'horreurs tourné par des acteurs victimes et coupables par leur propre scénario. Sans être magicien, il n'est pas difficile après cette révélation de rentrer à l'évidence sur la gestuelle du chantre Osinachi. Elle nous emportait car elle en premier s'adressait à Dieu pour son cas. Je suis simplement révoltée. Je déplore le gâchis.

J'exprime la peine d'être une femme sans défense. Nos familles qui se plaisent à venir célébrer les obsèques et à faire des pancartes et des cérémonies à grandes pompes. C'est un suicide rien de plus mais que cette mort soit pour la femme africaine une prise de conscience. Que cette mort soit le début d'une nouvelle considération et le terme mariage mais surtout que la femme apprenne à vivre sa vie et non celle de ses enfants encore moins celle de son mari.

À toi les fleurs, a nous les larmes !