DOULA: UNE JEUNE FEMME D'UNE VINGTAINE D'ANNEES S'ECHAPPE APRES UN ENLEVEMENT

Celle que nous appellerons Viviane a été retrouvée toute nue au carrefour Tradex Ndokoti, le lundi 11 avril 2022.

Selon ce que révèle sa tante, Viviane a été invitée par une amie à prendre un verre avec un copain. Elles sont sorties dans la soirée de dimanche pour prendre le pot. Tard dans la nuit, le copain annonce qu’il est temps pour lui de rentrer, mais les filles ne semblent pas pressées de partir, il prend donc congé d’elles.

Pendant ce temps dans le même snack bar, l’inviteuse reconnait un ex petit-ami et s’en suit une soirée bien arrosée avec leur nouveau compagnon.

Au petit matin, Viviane déclare devoir rentrer à la maison, l’inviteuse dit également être sous le poids de la fatigue et de l’alcool, elle demande à son ex petit-ami de les raccompagner. L’amie de Viviane est déposée en premier et la jeune fille est déportée dans un lieu inconnu. Chemin faisant, elle constate que la route empruntée n’est pas celle qu’elle indique et essaie de hurler. Elle reçoit tout de suite des menaces de mort de ses bourreaux qui la conduisent dans un endroit qu’elle ignore.

Viviane est dépouillée de tout et mise nue, il lui est demandé de se préparer à appeler ses parents pour une rançon. Elle est ensuite emmenée de force dans une salle dans laquelle se trouvent de nombreuses jeunes femmes. Tentant de discuter avec les autres victimes, elles lui disent qu’elle ferait mieux d’obéir aux ordres des bourreaux.

Cependant, l’unique gardien laissé sur les lieux affaibli par l’alcool, va s’assoupir quelques temps plus tard et la jeune femme va en profiter pour s’enfuir. Elle a la chance de tomber sur un moto-taximan qui la dépose à Ndokoti toujours toute nue. Il va la couvrir avec son blouson et s’en aller. Ce sont les commerçants qui, arrivés pour ouvrir leurs boutiques vont l’aider à appeler un membre de sa famille dont elle se souvenait du numéro.

Viviane est traumatisée, elle est actuellement à Yaoundé, sa copine ne répond plus à ses appels.

Le phénomène d’enlèvement devient récurrent dans la ville de Douala.