Camp Sic Mendong : des herbes frappent aux portes des logements

Depuis le retour des pluies, de hautes herbes envahissent les immeubles du camp Sic Mendong dans l’arrondissement de Yaoundé 6.

Cité Sic Mendong. Il est 14 h ce vendredi 15 avril. Une femme de troisième âge sarcle son petit champ de maïs qui pousse tout près d’un immeuble. Des habitants s’en réjouissent. « Elle a réduit les herbes qui nous acculaient ici », lance l’un d’eux.

Plus loin, un homme défriche une autre parcelle . Il dit y semer le maïs et planter quelques boutures de manioc. Pour le reste, des immeubles sont étouffées par des herbes, en l’occurrence les pailles et la fleur jalousie.

Au bureau de la Société immobilière du cameroun (Sic) Mendong, le chef secteur est absent de son bureau. L’un de ses collaborateurs renseigne que des dispositions sont prises pour défricher les herbes qui acculent les immeubles. Il précise que ce n’est qu’une question de jours. Le collaborateur indique par ailleurs que que le matériel de nettoyage est déjà paré.

Lasses d’attendre, certains locataires ont engagé un homme qui a désherbé l’entrée de leur immeuble. " Nous avons tué un serpent ici l’autre jour. Les enfants qui ont vu ça sont effrayés jusqu’aujourd’hui "

Les autres locataires disent attendre la Sic. « Ils doivent assumer leurs responsabilités », fulmine l’un d’eux.